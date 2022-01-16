HBO Max показал трейлер второго сезона «Воспитанных волками»

Вышел официальный трейлер второго сезона научной фантастики про андроидов «Воспитанные волками».

Роли Отца и Матери в продолжении по-прежнему исполняют Абубакар Салим и Аманда Коллин. Также в шоу снимаются Этан Хаззард, Нив Алгар, Трэвис Фиммел, Джордан Локран, Феликс Джеймисон и Винта МакГрат.

Режиссером некоторых эпизодов выступил Ридли Скотт, он же спродюсировал проект. Также картину поставили Люк Скотт, Алекс Габасси, Серджо Мимица-Геззан и Джеймс Хоуз.

Второй сезон «Воспитанных волками» выйдет на HBO Max 3 февраля 2022 года.

Источник: daily.afisha.ru