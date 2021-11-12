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HBO Max показал трейлер продолжения ребута «Сплетницы»
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Сегодня в 10:31

HBO Max показал трейлер продолжения ребута «Сплетницы»

HBO Max опубликовал трейлер продолжения ребута сериала «Сплетница». Вторая часть его первого сезона выйдет на стриминговом сервисе 25 ноября.

Шесть эпизодов сериала выйдут в ноябре и декабре. Ожидается, что финал сезона появится как раз перед Новым годом. Чтобы подчеркнуть период, в который будут представлены серии, авторы трейлера использовали в качестве саундтрека к нему песню Арианы Гранде 7 Rings.

В этом сингле звучат мотивы классической композиции My Favorite Things из мюзикла «Звуки музыки» — популярного рождественского кинофильма 1965 года.

Шоураннером новой «Сплетницы» выступает Джошуа Шварц. Он вместе со Стефани Сэвидж разработал историю, основанную на серии романов Сесили фон Зигесар. В проекте снимаются Тави Гевинсон, Томас Доэрти, Эли Браун, Джордан Александер, Эмили Элин Линд, Эван Мок, Саванна Смит и Зион Морено.

Источник: daily.afisha.ru

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