HBO Max показал тизер сериала «Наш флаг означает смерть». Пилотную серию снял Тайка Вайтити

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал тизер комедийного сериала «Наш флаг означает смерть», пилотную серию которого снял новозеландский режиссер Тайка Вайтити.

Вайтити сам снялся в кинопроекте: он исполнил роль пирата по прозвищу Черная Борода. В образе главного героя в сериале появился Рис Дарби. Он сыграл английского дворянина Стида Боннета, ставшего капитаном пиратского судна.

В ролике можно увидеть персонажа Боннета, а также других пиратов, которых Черная Борода в трейлере называет «бригадой имбецилов». В сериале снялись комики Лесли Джонс и Фред Армизен, а также актер Кристиан Нейрн, известный по роли Ходора в «Игре престолов».

Премьера сериала состоится в марте.

Источник: daily.afisha.ru



