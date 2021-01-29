HBO Max планирует создать анимационный сериал по мотивам «Игры престолов»

На стриминговом сервисе HBO Max может появиться анимационный сериал по мотивам «Игры престолов». Проект пока находится в ранней стадии разработки. В настоящее время компания встречается с потенциальными сценаристами, которые могли бы продолжить популярную франшизу.

О каких именно событиях расскажет сериал, пока неизвестно. Однако анимационным проектом вместе с главой драматических проектов HBO Франческой Орси занимается сам писатель Джордж Мартин.

Шоу будет ориентировано на взрослую аудиторию.