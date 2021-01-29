Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
hbo-max-planiruet-sozdat-animacionnyy-serial-po-motivam-igry-prestolov
HBO Max планирует создать анимационный сериал по мотивам «Игры престолов»
78
/
/

Сегодня в 10:48

HBO Max планирует создать анимационный сериал по мотивам «Игры престолов»

На стриминговом сервисе HBO Max может появиться анимационный сериал по мотивам «Игры престолов». Проект пока находится в ранней стадии разработки. В настоящее время компания встречается с потенциальными сценаристами, которые могли бы продолжить популярную франшизу.

О каких именно событиях расскажет сериал, пока неизвестно. Однако анимационным проектом вместе с главой драматических проектов HBO Франческой Орси занимается сам писатель Джордж Мартин.

Шоу будет ориентировано на взрослую аудиторию.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#мультфильм #играпрестолов #чтосмотреть #hbomax
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Бесплатно зарядить электромобиль можно на столичной АЗС
1289
Дополнительные поезда между Астаной и Павлодаром запустят на Наурыз мейрамы
737
Новый сервис об объектах отдыха запустили в Узбекистане
479