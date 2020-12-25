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HBO Max может выпустить продолжение «Секса в большом городе»
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Сегодня в 11:55

HBO Max может выпустить продолжение «Секса в большом городе»

Стрим-сервис HBO Max рассматривает возможность вернуть на экраны сериал «Секс в большом городе». Сейчас ведутся переговоры с авторами и звездами проекта для создания перезапуска, который выйдет на стриминг-платформе в формате мини-сериала.

Премьера «Секса в большом городе» состоялась на канале HBO в июне 1998 года. Проект просуществовал шесть сезонов и завершился в феврале 2004. В центре сюжета — четыре закадычные подруги — Кэрри, Миранда, Шарлотта и Саманта. Четыре яркие личности, четыре взгляда на жизнь и четыре способа преодоления проблем. Независимые жительницы Нью-Йорка, смело перешагнувшие тридцатилетний рубеж, уверены в себе и откровенны друг с другом.

После закрытия сериала вышло два полнометражных продолжения, а в 2013 году канал CW выпустил приквел «Дневники Кэрри».

Ожидается, что Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон вернутся в перезапуске в знакомых ролях, но Ким Кэтролл не планирует принимать участие в проекте.

Источник: kinopoisk.ru

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