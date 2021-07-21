HBO Max купил права на показ сериала «Перевал Дятлова» в Австралии и Латинской Америке

Дистрибьюторская компания Beta Film заключила сделку с «SBS Австралия» и «WarnerMedia Латинская Америка». Сериал будет транслироваться для австралийской и латиноамериканской аудитории.





«Перевал Дятлова» рассказывает о пропавшей группе туристов. Девять студентов отправляются в поход к востоку от Главного Уральского хребта под руководством Игоря Дятлова. Все члены экспедиции пропадают при загадочных обстоятельствах на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905.





Сериал основан на реальных событиях, произошедших в 1959 году. Роль Дятлова исполнил Иван Мулин, детектива, расследующего дело — Петр Федоров. Также в ролях: Мария Мацель, Александр Метелкин, Егор Бероев и другие.





Стрим-сервис HBO Max купил права на показ сериала Валерия Федоровича и Евгения Никишова «Перевал Дятлова».