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HBO Max будет показывать эпизоды своих сериалов в Snapchat
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Вчера в 10:52

HBO Max будет показывать эпизоды своих сериалов в Snapchat

Стриминговый сервис HBO Max будет показывать премьерные эпизоды своих сериалов в приложении Snapchat. Так компания надеется увеличить число подписчиков.

На новой платформе станут доступны пилоты «Эйфории», «Стюардессы», «Страны Лавкрафта», «Сплетницы» 2021 года и «Игры престолов», правда, пока только в США. Пользователи Snapchat получат возможность бесплатно смотреть серии с друзьями через сервис Snap Minis.

Во время просмотра зрители смогут общаться в чате и обмениваться реакциями Bitmoji. После завершения сеанса пользователям пришлют ссылку на HBO Max и предложат оформить подписку для продолжения просмотра заинтересовавших шоу.

Источник: daily.afisha.ru

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#играпрестолов #сериалы #snapchat #hbomax #эйфория
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