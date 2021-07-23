HBO Max будет показывать эпизоды своих сериалов в Snapchat

На новой платформе станут доступны пилоты «Эйфории», «Стюардессы», «Страны Лавкрафта», «Сплетницы» 2021 года и «Игры престолов», правда, пока только в США. Пользователи Snapchat получат возможность бесплатно смотреть серии с друзьями через сервис Snap Minis.
Во время просмотра зрители смогут общаться в чате и обмениваться реакциями Bitmoji. После завершения сеанса пользователям пришлют ссылку на HBO Max и предложат оформить подписку для продолжения просмотра заинтересовавших шоу.
Источник: daily.afisha.ru