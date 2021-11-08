​​​​Halyk Bank — лучший банк для МСБ в Казахстане

Международное авторитетное финансовое издание Global Finance в рамках премии Best SME Bank Awards признало Halyk Bank победителем в номинации «Лучший Банк для малого и среднего бизнеса в Казахстане 2021» («Best SME Bank in Kazakhstan 2021»).











По результатам исследования, проведенного экспертами авторитетного международного издания Global Finance в период с апреля 2020 года по март 2021 года, Halyk Bank признан победителем в номинации «Лучший Банк для малого и среднего бизнеса в Казахстане 2021» («Best SME Bank in Kazakhstan 2021»). Журнал Global Finance впервые провел премию SME Bank Awards, чтобы отметить вклад банков, которые оказывают поддержку малому и среднему бизнесу. Все подробности по победителям будут опубликованы в декабрьском номере издания Global Finance.





Джозеф Джаррапуто, издатель и редакционный директор журнала Global Finance







Предприятия малого и среднего бизнеса в наибольшей мере пострадали от пандемии COVID-19, при этом они играют решающую роль в восстановлении экономики каждой страны. Премия Best SME Bank Awards — признание этого факта. В это особое время необходимо отметить достижения тех финансовых институтов, которые оказывают всестороннюю поддержку и предоставляют лучшие условия малым и средним предприятиям.





Умут Шаяхметова, председатель правления Halyk Bank





Прошедший год выдался сложным для казахстанских предпринимателей. Тем не менее, благодаря своевременным мерам государственной поддержки, эффективному взаимодействию регулятора отрасли, банковского сектора и представителей бизнес-сообщества наблюдается постепенное оживление отечественного сегмента МСБ. Halyk Bank, как системообразующий финансовый институт сыграл значимую роль в поддержке казахстанских предпринимателей, все это время находясь в авангарде борьбы с последствиями коронакризиса. Кроме участия в реализации государственных инициатив, Банк активно поддерживал казахстанских предпринимателей через предоставление отсрочек платежей, реструктуризацию ставок, финансирование клиентов МСБ за счет собственных средств; в сжатые сроки разработал и внедрил инновационные дистанционные цифровые решения, включая обновленное мобильное приложение для юридических лиц Onlinebank, дистанционные услуги регистрации ИП и открытия счетов, цифровое кредитование и другие, не менее удобные и полезные сервисы, которые сегодня широко востребованы нашими клиентами предпринимателями. Награда столь авторитетного в финансовом мире издания — это объективное подтверждение успешных результатов работы Банка.





Для определения победителей в номинации SME Bank Awards, издатели журнала Global Finance совместно с ведущими экспертами в инвестиционно-банковском секторе учитывали совокупность множества критериев, включая данные банков и независимых исследований, проведенных при участии инсайдеров индустрии, руководителей и технических экспертов. Для ранжирования издание использовало собственный алгоритм, в котором наиболее важные показатели — это знание рынка и нужд представителей МСБ, внедряемые банком инновации, ассортимент продуктов и услуг.

В период пандемии Halyk Bank предоставил отсрочку платежей для почти 4000 заемщиков — представителей МСБ. Кроме того, в рамках принятой в прошлом году программы льготного кредитования субъектов предпринимательства Halyk Bank, по состоянию на 1 октября 2021 года, осуществил финансирование МСБ на общую сумму больше 270 миллиардов тенге.

В 2020 году Halyk Bank разработал цифровой кредитный продукт для индивидуальных предпринимателей, позволяющий клиентам без посещения банка и подачи документов на бумажном носителе оформить заявку и получить кредит на текущий счет в течение 30 минут. С даты запуска продукта и по состоянию на 1 октября 2021 года было профинансировано 14,3 тысяч предприятий со всего Казахстана на общую сумму 65,9 миллиардов тенге, из них 4,7 тысяч предприятий профинансированы в рамках государственной программы Фонда развития предпринимательства «Даму» с льготной ставкой 6% годовых на сумму 17,4 миллиардов тенге. Стоит отметить, что количество активных пользователей приложения Onlinebank возросло до 120 тысяч.



