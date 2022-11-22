Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/580/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/580822bf398568d5cee7d42833f99f25.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
halyk-bank-darit-5-garantirovannyh-bonusov-za-beskontaktnye-platezhi
Halyk Bank дарит 5% гарантированных бонусов за бесконтактные платежи
23
Главная
/
Профессионалы
/
Бизнес

01.01.2000

Halyk Bank дарит 5% гарантированных бонусов за бесконтактные платежи

Вы ждали? Они вернулись!

Halyk дарит 5% гарантированных бонусов за бесконтактные платежи. Отличная новость для тех, кто не любит носить с собой ни наличные, ни пластиковые карты. Специально для любителей платить в «один клик» смартфоном, Halyk Bank вводит начисление повышенных бонусов в размере 5% в сети своих партнеров.

Теперь при оплате с помощью бесконтактных платежей — Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, а также через Halyk QR в POS-терминалах Halyk Bank, можно легко и просто заработать повышенные бонусы. Покупаете продукты в супермаркете? Витамины в аптеке? Подарок родным в ТРЦ? Игрушки детям? Просто расплачивайтесь смартфоном в терминалах Halyk и получайте гарантированные бонусы в размере 5% с каждой покупки в сети партнеров Halyk Bank.

5�.jpg

Накопленными бонусами можно оплачивать услуги в приложении Halyk Homebank, к примеру, мобильная связь и коммунальные платежи. Также бонусами можно расплатиться за покупки в POS-терминалах Halyk Bank* при наличии пластиковой карты. Бонусы можно и подарить, переведя их по номеру телефона в приложении Halyk Homebank своим близким, являющимся клиентами Halyk.

Если вы еще не привязали карту Halyk в приложении Halyk Homebank к бесконтактным платежам Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay, сделать это просто при помощи нескольких простых шагов. Garmin Pay можно установить с помощью соответствующего мобильного приложения в App Store/Play Market. Для оплаты покупок с помощью Halyk QR достаточно просто открыть приложение Halyk Homebank, выбрать «QR», отсканироваать QR-код продавца и подтвердить платеж.

С более подробными условиями акции «Повышенные 5% бонусов за бесконтактные платежи Halyk Homebank» можно ознакомиться на сайте банка.

Акция продлится до конца текущего года, и на ее период бонусы в размере 1% и 0,25% при оплате картой не начисляются.

*кроме POS-терминалов Halyk Bank, где не принимается оплата бонусами.


Материал подготовлен при поддержке Halyk Bank.


Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #банк #halykbank #акция
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
7 банков Центральной Азии, которые создают собственные маркетплейсы
1893
Как изменилось поведение потребителей в Казахстане при посещении ресторанов и кафе
3957
Философия дела Романа Котяца / французская пекарня Ma Famille
6791
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.