Halyk Bank дарит 5% гарантированных бонусов за бесконтактные платежи

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Halyk дарит 5% гарантированных бонусов за бесконтактные платежи. Отличная новость для тех, кто не любит носить с собой ни наличные, ни пластиковые карты. Специально для любителей платить в «один клик» смартфоном, Halyk Bank вводит начисление повышенных бонусов в размере 5% в сети своих партнеров.

Теперь при оплате с помощью бесконтактных платежей — Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, а также через Halyk QR в POS-терминалах Halyk Bank, можно легко и просто заработать повышенные бонусы. Покупаете продукты в супермаркете? Витамины в аптеке? Подарок родным в ТРЦ? Игрушки детям? Просто расплачивайтесь смартфоном в терминалах Halyk и получайте гарантированные бонусы в размере 5% с каждой покупки в сети партнеров Halyk Bank.





Накопленными бонусами можно оплачивать услуги в приложении Halyk Homebank, к примеру, мобильная связь и коммунальные платежи. Также бонусами можно расплатиться за покупки в POS-терминалах Halyk Bank* при наличии пластиковой карты. Бонусы можно и подарить, переведя их по номеру телефона в приложении Halyk Homebank своим близким, являющимся клиентами Halyk.

Если вы еще не привязали карту Halyk в приложении Halyk Homebank к бесконтактным платежам Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay, сделать это просто при помощи нескольких простых шагов. Garmin Pay можно установить с помощью соответствующего мобильного приложения в App Store/Play Market. Для оплаты покупок с помощью Halyk QR достаточно просто открыть приложение Halyk Homebank, выбрать «QR», отсканироваать QR-код продавца и подтвердить платеж.

С более подробными условиями акции «Повышенные 5% бонусов за бесконтактные платежи Halyk Homebank» можно ознакомиться на сайте банка.

Акция продлится до конца текущего года, и на ее период бонусы в размере 1% и 0,25% при оплате картой не начисляются.

*кроме POS-терминалов Halyk Bank, где не принимается оплата бонусами.





Материал подготовлен при поддержке Halyk Bank.