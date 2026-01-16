Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
logo
Гвардиола назвал Абдукодира Хусанова лучшим игроком матча против «Брайтона»
Новости Центральной Азии и мира

13.01.2026

Гвардиола назвал Абдукодира Хусанова лучшим игроком матча против «Брайтона»

В матче 21-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» — 1:1. Одним из лучших игроков встречи стал защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов, чью игру высоко оценил главный тренер «горожан».

Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» и провел на поле все 90 минут. По версии аналитического портала SofaScore, узбекский защитник получил оценку 7,1.

После матча главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отдельно отметил игру центральных защитников и персонально выделил Абдукодыра Хусанова.

Пеп Гвардиола

Защитники сыграли невероятно хорошо. Абдукодир действовал просто фантастически. Его длинные передачи очень нам помогли, он контролировал все поле. Он еще будет расти. Ему нужно чаще участвовать в организации атак — это лишь вопрос времени. Сегодня он был лучшим игроком матча. К сожалению, мы не смогли победить, но наши победы еще впереди.

Источник: uznews.uz

#узбекистан #футбол #узбеки
