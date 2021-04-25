Gucci запустил ток-шоу в честь выхода сумок Beloved

Итальянский дом моды Gucci запустил свое вечернее ток-шоу. Оно стало частью рекламной кампании новой коллекции сумок Beloved.

Гостями стали актрисы Аквафина, Сиенна Миллер, Дайана Китон и Дакота Джонсон, музыкант Гарри Стайлз и теннисистка Серена Уильямс. Ведущий — английский актер и комик Джеймс Корден.

Одним из авторов идеи стал директор бренда Алессандро Микеле. Он позвал в проект знаменитостей, чтобы обсудить их последние события в жизни и любимые аксессуары, в том числе сумки. По мнению модельера, ток-шоу стали культурным феноменом наравне с кино, музыкой и прочими результатами творческой деятельности.

Источник: daily.afisha.ru