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Gucci выпустил умное кольцо. Оно умеет отслеживать пульс и качество сна
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Вчера в 11:40

Gucci выпустил умное кольцо. Оно умеет отслеживать пульс и качество сна

Итальянский люксовый бренд Gucci выпустил кольцо, созданное совместно с финской компанией Ōura Health, которая занимается технологиями в сфере здравоохранения.

Внутренняя поверхность кольца оснащена несколькими датчиками, которые умеют контролировать температуру тела, пульс, частоту дыхания, уровень активности, качество сна и другие параметры организма владельца. Функционал примерно тот же, что и у фитнес-часов.

Все собранные данные с кольца автоматически поступают в фирменное приложение для смартфона. Там можно проанализировать состояние своего организма, а еще изучить аудиоуроки с медитациями, программами для сна, работой с дыханием и другими курсами для улучшения здоровья.

За основу взято стандартное кольцо Ōura 3 из титана с черным покрытием. На внешней его поверхности появились логотипы Gucci и плетеный узор из 18-каратного желтого золота.

В комплекте к кольцу также идет зарядная док-станция, которая выполнена в черном цвете и декорирована монограммами Гуччо Гуччи. Одной зарядки хватает на четыре-семь дней. Стоит кольцо 950 долларов.

Источник: daily.afisha.ru

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#здоровье #мода #технологии #gucci #кольцо
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