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Gucci выпустил коллекцию одежды для домашних питомцев
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Сегодня в 09:35

Gucci выпустил коллекцию одежды для домашних питомцев

27 июня Gucci выпустил коллекцию одежды и аксессуаров для домашних питомцев. Капсулу разработал Алессандро Микеле, а Макс Зидентопф отснял модные новинки для собак и кошек.



Бренд продемонстрировал одежду из новой коллекции на собаках и кошках разных пород. В капсулу вошли ошейники, поводки и шлейки с узнаваемой монограммой бренда, шипами и заклепками. Также Gucci выпустил футболки, свитеры, комбинезоны и даже пальто для домашних питомцев. Помимо одежды, в ролике появились и аксессуары, которые придутся по вкусу четвероногим модникам. К примеру, в коллекции можно найти переноски, миниатюрные диванчики, миски и металлические клоши с ручкой в виде клубники, груши и тыквы.

Источник: srsly.ru

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