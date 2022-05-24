Gucci создал академию геймеров. В ней киберспортсменов готовят к турнирам

Модный дом Gucci объединился с FACEIT — платформой для игры в CS:GO. Компании представили совместный проект под названием Gucci Gaming Academy.

Новый проект создатели задумали как программу поддержки и развития перспективных геймеров. Сейчас в списке учеников академии Gucci уже числятся четыре киберспортивных таланта. В будущем Gucci планирует увеличить число своих учеников и набрать новых геймеров в академию.

Поддержка киберспортсменов включает в себе занятия с психологом при поддержке Всемирной организации здравоохранения, digital-обучение, тренировки с коучами и создание личного бренда. Также модный дом предоставит ученикам все нужное оборудование.

В честь запуска нового проекта Gucci опубликовал короткометражку. Фильм Тома Ньюмана повествует о важности наставничества.

Источник: srsly.ru