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Gucci и adidas представили совместную коллекцию
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Сегодня в 09:40

Gucci и adidas представили совместную коллекцию

25 февраля во время Недели моды в Милане Gucci представила новую коллекцию, в которой айдентика и отличительные черты итальянского дома моды слились с образами спортивного бренда.


В совместной коллекции Gucci и adidas представлены платья, костюмы, юбки-карандаши, кардиганы, олимпийки, балаклавы, пиджаки, перчатки, береты, кепки, а также корсеты, шубы и многое другое. На вещах из совместной коллекции можно увидеть знакомые всем полоски, классический узор Gucci, а также объединенный логотип, созданный на основе лого обоих брендов.

Источник: srsly.ru

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#италия #мода #adidas #коллаборация #gucci
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