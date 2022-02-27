Gucci и adidas представили совместную коллекцию

25 февраля во время Недели моды в Милане Gucci представила новую коллекцию, в которой айдентика и отличительные черты итальянского дома моды слились с образами спортивного бренда.

В совместной коллекции Gucci и adidas представлены платья, костюмы, юбки-карандаши, кардиганы, олимпийки, балаклавы, пиджаки, перчатки, береты, кепки, а также корсеты, шубы и многое другое. На вещах из совместной коллекции можно увидеть знакомые всем полоски, классический узор Gucci, а также объединенный логотип, созданный на основе лого обоих брендов.



Источник: srsly.ru