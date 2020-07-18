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Грузия вводит новый въездной режим для диджитал-номадов
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Сегодня в 09:58

Грузия вводит новый въездной режим для диджитал-номадов

Грузия вводит новый режим въезда в страну, ориентированный на иностранцев, которые работают удаленно и могут приезжать на длительный срок: фрилансеров, удаленщиков и предпринимателей. Норма касается номадов из всех стран мира.

Диджитал-номады смогут въехать в страну по специальному режиму, в случае соблюдения ряда условий. Прежде всего, им придется пройти 14-дневную обсервацию на территории Грузии за свой счет, после чего они должны будут остаться жить в стране не менее чем на 6 месяцев.

Также от таких туристов требуют наличие медстраховки на срок как минимум 6 месяцев.

Чтобы подать заявку на длительное проживание в Грузии, нужно будет заполнить специальную форму и получить предварительное разрешение на пересечение границы. Кандидат должен будет предоставить информацию о его работодателе и подписать согласие на двухнедельный карантин.

Проект на финальной стадии разработки, его обещают запустить в ближайшее время. После этого начнется бета-тестирование нового режима на первых участниках.

Источник: ain.ua

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