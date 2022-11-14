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Грузинский национальный балет «Сухишвили» даст концерт в Казахстане
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Сегодня в 09:47

Грузинский национальный балет «Сухишвили» даст концерт в Казахстане

Мероприятие пройдет 3 декабря 2022 года в 20:00 в Алматы, на сцене Almaty Arena и 4 декабря в 19:00 в Концертном зале Филармонии Астаны, улица Кенесары 32.

Двухчасовая программа Грузинского Национального балета — это история Грузии о борьбе, страданиях и героизме грузинского народа, сказочные костюмы и великолепная хореография.

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Грузинский национальный балет «Сухишвили» был официально основан в 1945 году и стал первой профессиональной государственной танцевальной труппой в Грузии.

За более чем 500 гастролей Грузинский национальный балет неоднократно гастролировал на 5 континентах, более чем в 90 странах, провел более 10 000 концертов, и более 50 миллионов человек посмотрели его выступления.

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#астана #искусство #алматы #грузия #балет
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