Грузинский бренд, который носит Lady Gaga и Mary J. Bligе: директор монобутика Avtandil в Алматы о планах развития

Познакомились с директором монобутика Avtandil в Алматы и узнали об особенностях грузинского бренда и его планах развития в регионе.





Салтанат Омарова, город — Алматы, руководитель Fun&Sun Kazakhstan, основатель монобутика Avtandil в Алматы, @avtandil_kz

Как все началось

Мне нравится сфера fashion. Для меня это олицетворение всего нового. Я постоянно нахожусь в поисках интересного, поддерживаю казахстанских дизайнеров, Visa Fashion Week. Однажды была на неделе моды в Тбилиси. Посетила все показы, но когда попала на показ Avtandil, почувствовала другую энергетику. Будто вся Грузия только и ждала этот показ. Бренд стал для меня открытием.

Avtandil — это грузинский бренд дизайнера Автандила Цквитинидзе, который был создан в 2000 году в Тбилиси. Бренд известен по всему миру, особенно среди продвинутых модников. Avtandil — участник недель мод в Тбилиси, Москве, Киеве, Алматы. Коллекции бренда выставлялись в Париже, Монте-Карло, Дубае, Лондоне и на постоянной основе представлены в 120 странах мира, в том числе в таких городах, как Токио, Милан, Париж, а теперь и в Алматы.

Автандил Цквитинидзе окончил Академию Искусств в Грузии, прошел стажировку в GUCCI и показал свою первую коллекцию в 1995 году на фестивале «Авангард». Она была посвящена смеси изобразительного искусства и моды. В изделиях бренда и по сей день присутствуют элементы искусства и живописи, что делает их интересными, уникальными.

Avtandil — это функциональная, красивая, комфортная мода с вниманием к мельчайшим деталям



Avtandil — это функциональная, красивая, комфортная мода с вниманием к мельчайшим деталям. Мы совпадаем по духу и видению современной моды. И мне захотелось познакомить с этим брендом казахстанцев, привнести этот уникальный стиль на наш fashion-рынок.

Весной 2022 года Avtandil вернулся на алматинскую VFW с невероятной льняной коллекцией. Я предложила бренду совместно открыть магазин в Алматы, так как видела, что людям это интересно. В июле 2022 года появился первый монобутик Avtandil в Казахстане в MEGA Alma-Ata.

Это одно из новых направлений бизнеса для меня. Почти всю жизнь я работаю в туристическом бизнесе, но понимаю законы розничной торговли. Поэтому с открытием не было проблем. Теперь мы задумываемся о масштабировании в Казахстане и выходе на новые рынки: Россия, ОАЭ, Турция.

Про бренд

Avtandil — это эксклюзивная дизайнерская одежда для тех, кто любит выделяться. Это интересные вещи с задумкой, характером, необычными деталями, принтами и колорблоками.

В Avtandil представлено несколько линеек: лимитированные коллекции вечерних и коктейльных образов, которые показывают на неделях моды, Sport chic. В нашем монобутике в основном представлены модная и доступная одежда на каждый день, а также в лимитированном количестве коктейльные платья, костюмы, нарядные образы. В скором времени мы планируем завезти первую линию в ограниченном количестве.

Миссия Avtandil — раскрыть индивидуальность, уверенность, уникальность личности, дать возможность одеваться стильно и комфортно, без клише. В Avtandil можно прийти и в офис, и на коктейльную вечеринку, при этом выглядеть к месту и небанально. Слоган бренда: «Avtandil — дерзость быть собой».

Слоган бренда: «Avtandil — дерзость быть собой»



Коллекции создаются два раза в год: весна-лето и осень-зима. Мы выбираем модели, которые будут представлены в бутике, и затем по заказу изделия отшиваются. В выборе моделей опираемся на казахстанский спрос. У нас больше ценят модную одежду, в которой комфортно каждый день, но при этом есть изюминка. Этому запросу и отвечает направленность бренда — деконструктивизм. Внимание к фасонам, лекалам, форме и игра с цветом.

Символ бренда — солдатик, которого разработал известный грузинский художник Олег Тимченко. Изначально это была разовая коллаборация, но солдатик запал дизайнеру в душу. Он символизирует защитника, друга, покровителя. Теперь каждый сезон солдатик разный: то романтичный, то воинственный. Каждое изделие наделено оберегом в виде этого символа.

О клиентах

Наши покупатели — это люди, которые заявляют о себе каждый день. Они яркие личности, которые не боятся рисковать, миксовать стили, выделяться из толпы. Это люди с сильным духом, и в этом они схожи с грузинами.

О развитии бренда в Центральной Азии

Частично бренд был доступен в Казахстане — в Алматы с 2009 года в рамках KFW и VFW. Но не каждый сезон и для узкого круга людей. Монобутик Avtandil в Алматы пока единственный в Центральной Азии, но мы планируем расширяться в Казахстане и в соседних странах. У алматинского магазина уже есть постоянные клиенты из Бишкека и российских городов, которые оформляют заказы с доставкой на сайте.