Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/883/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/883626990a4acb6f70dcf74ac94eb613.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
gruppa-skryptonite-vypustila-novyy-singl
Gruppa Skryptonite выпустила новый сингл
39
/
/

Сегодня в 11:11

Gruppa Skryptonite выпустила новый сингл

Проект Скриптонита — коллектив Gruppa Skryptonite выпустил новый трек под названием «Жизнь не любит». Песня записана совместно с певицей TAYÖKA — новой участницей лейбла Musica36.


Источник фотографии: @gruppaskryptonite

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#скриптонит #musica36 #gruppaskryptonite
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Новости на 30 октября: выставка Густава Климта и конференция «ЦЕХ»
1732
Концерт Валерия Меладзе состоится в столице 18 мая
1908
В Астане состоится массовый велопробег
1702