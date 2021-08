Итальянская рок-группа Måneskin, ставшая победителем конкурса «Евровидение», исполнила кавер на песню Билли Айлиш Bury a Friend. Коллектив сыграл его на фестивале Ronquières в Бельгии.Måneskin нередко перепевают чужие песни. В 2017 году группа сыграла кавер на трек The Killers Somebody Told Me на телешоу X Factor Italia. Кроме того, коллектив выпускал свои версии песен Эми Вайнхаус, The Black Eyed Peas и Franz Ferdinand.Источник: daily.afisha.ru