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Группа «Би-2» выступит в Нур-Султане, Алматы, Ташкенте и Бишкеке
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Сегодня в 10:11

Группа «Би-2» выступит в Нур-Султане, Алматы, Ташкенте и Бишкеке

Группа «Би-2» выступит со своей самой красивой программой — «Би-2 с симфоническим оркестром». Этой осенью тысячи зрителей смогут лично увидеть и услышать величественное звучание любимых песен в сопровождении симфонического оркестра.

Каждый год команда дает концерты по всему миру, выступая на самых разнообразных площадках – от клубов до стадионов и многотысячных опенэйров. Уникальная сценография, световые шоу и визуальные эффекты, а также живое звучание на высшем уровне давно стали фирменным стилем группы.

На концерте прозвучат хиты группы и самые любимые песни «Би-2» из разных альбомов, в том числе группа исполнит самые свежие синглы из грядущей пластинки, которая выйдет осенью 2022.

Ташкент

Дата события: 27 сентября, 20:00.

Место проведения: Humo Arena.

Купить билет можно здесь: iticket.uz

Нур-Султан

Дата события: 29 сентября, 20:00.

Место проведения: Барыс Арена, Туран проспект, 75/1.

Купить билет можно здесь: ticketon.kz

Алматы

Дата события: 1 октября, 19:00.

Место проведения: Алматы Арена.

Купить билет можно здесь: ticketon.kz

Бишкек

Дата события: 5 октября.

Место проведения: ледовый каток «Бишкек Арена», Ул. Виноградная, 1/3.

Купить билет можно здесь: kassir.kg

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#алматы #бишкек #ташкент #нурсултан #би2
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.