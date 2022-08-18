Группа «Би-2» выступит в Нур-Султане, Алматы, Ташкенте и Бишкеке

Группа «Би-2» выступит со своей самой красивой программой — «Би-2 с симфоническим оркестром». Этой осенью тысячи зрителей смогут лично увидеть и услышать величественное звучание любимых песен в сопровождении симфонического оркестра.

Каждый год команда дает концерты по всему миру, выступая на самых разнообразных площадках – от клубов до стадионов и многотысячных опенэйров. Уникальная сценография, световые шоу и визуальные эффекты, а также живое звучание на высшем уровне давно стали фирменным стилем группы.

На концерте прозвучат хиты группы и самые любимые песни «Би-2» из разных альбомов, в том числе группа исполнит самые свежие синглы из грядущей пластинки, которая выйдет осенью 2022.

Ташкент

Дата события: 27 сентября, 20:00.

Место проведения: Humo Arena.

Купить билет можно здесь: iticket.uz

Нур-Султан

Дата события: 29 сентября, 20:00.

Место проведения: Барыс Арена, Туран проспект, 75/1.

Купить билет можно здесь: ticketon.kz



Алматы

Дата события: 1 октября, 19:00.

Место проведения: Алматы Арена.

Купить билет можно здесь: ticketon.kz

Бишкек

Дата события: 5 октября.

Место проведения: ледовый каток «Бишкек Арена», Ул. Виноградная, 1/3.

Купить билет можно здесь: kassir.kg

