Гранты в университетах Австралии, Италии и Канады — 8 стипендиальных программ 2021 года

Стипендия для иностранных студентов от Monash University





Стипендия для тех, кто хочет учиться в Австралии. Monash University International Leadership Scholarships выдается талантливым иностранным абитуриентам.

Дедлайн: 15 января 2021 года

Что входит:

— стипендия, которая полностью покрывает стоимость обучения.

Требования:

— выдающиеся студенты, которые будут выступать в роли послов университета

— кандидаты могут быть гражданами любой страны

— необходимо поступить на одну из программ бакалавриата или магистратуры.

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Стипендии для иностранных студентов от Quest University Canada





Если вы хотите учиться в Канаде, в Quest University есть стипендии для иностранных абитуриентов. Отбор проходит на основе конкурса, где главный критерий — академическая успеваемость.

Дедлайн: 1 марта 2021 года

Что входит:

— стипендия от 8000 канадских долларов.

Требования:

— претендовать на стипендию могут иностранные студенты

— необходимо заполнить заявку и подготовить два рекомендательных письма, резюме и другие документы

— важно иметь высокую успеваемость и академические достижения.

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Стипендии для иностранных студентов от University of Bristol





Университет Великобритании предлагает финансовую поддержку иностранным студентам, которые хотят учиться за рубежом. В программе участвуют все программы бакалавриата, кроме таких направлений, как медицина, стоматология и ветеринария.

Дедлайн: 29 марта 2021 года

Что входит:

— финансовая поддержка в размере 5000 и 10 000 фунтов стерлингов, которые могут быть использованы только для оплаты обучения.

Требования:

— претендовать на стипендию могут иностранные студенты

— нужно поступить на одну из программ бакалавриата на очное отделение

— иметь законченное среднее образование

— знать английский язык, IELTS — 6.0.

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Стипендии на обучение в York University





Иностранные студенты могут подать заявку на получение стипендии от York University в Канаде. Стипендия может быть получена абитуриентами по любой программе бакалавриата.

Дедлайн: 1 февраля 2021

Что входит:

— грант от 15 000 $ до 35 000 $ в зависимости от вида стипендии.

Требования:

— отличные академические результаты и лидерский потенциал

— подать заявку на поступление на одну из программ бакалавриата

— иметь документ об окончании школы, не учиться ранее в колледже или университете

— подготовить необходимые документы.

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Грант для иностранных студентов на обучение в University of Padova





Университет в Италии предлагает грант для талантливых абитуриентов на программу бакалавриата или магистратуры. Обучение проходит на английском языке.

Дедлайн: 2 февраля 2021

Что входит:

— стипендия в размере 8000 евро максимум на 2 года для магистрантов и 3 года для бакалавров.

Требования:

— высокая успеваемость и академические достижения

— кандидаты могут быть из любой страны, кроме Италии

— знание английского языка

— иметь законченное среднее образование для поступления на бакалавриат или диплом бакалавра

— поступить на программу бакалавриата или магистратуры на английском языке

— заплатить депозит в размере 185 евро.

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Стипендия для иностранных студентов от Harbin Engineering University





Университет в Китае предлагает поддержку выдающимся иностранным студентам. Участвовать могут абитуриенты, которые подали заявку или поступили на программу бакалавриата, магистратуры или докторантуры.

Дедлайн: 31 мая 2021

Что входит:

— 3000 юаней в месяц для магистрантов, 3500 юаней в месяц для докторантов в качестве оплаты 50% или 100% стоимости обучения.

Требования:

— претендовать на стипендию могут иностранные студенты

— быть здоровыми

— иметь отличную успеваемость

— интересоваться Китаем и китайской культурой

— подготовить необходимые документы и уплатить регистрационный взнос.

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Harvard University MBA Scholarship





Стипендия дает возможности получить степень MBA в Гарвардском университете по двухгодичной программе. Выдается один раз в два года.

Дедлайн: 31 мая 2021 года

Что входит:

— 95 000 $ для оплаты двух лет обучения

— покрытие расходов на проезд и проживание, связанных со стажировкой.

Требования:

— отличная академическая подготовка

— кандидаты могут быть из любой страны

— подать заявку можно только после зачисления.

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Программа International Ambassador Scholarship от University of West London





Университет в Лондоне предлагает широкий выбор стипендий для иностранных студентов. Среди них до 100 стипендий в размере до 5000 фунтов стерлингов на первый год обучения.

Дедлайн: 4 июля 2021 года

Что входит:

— стипендия в размере до 5000 фунтов стерлингов.

Требования:

— выдающиеся студенты, которые будут выступать в роли послов университета, давать интервью, участвовать в рекламных кампаниях

— студенты не должны быть гражданами стран ЕС

— необходимо поступить на одну из программ бакалавриата, магистратуры или аспирантуры.

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