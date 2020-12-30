Гранты в университетах Австралии, Италии и Канады — 8 стипендиальных программ 2021 года

Стипендия для иностранных студентов от Monash University
Стипендия для тех, кто хочет учиться в Австралии. Monash University International Leadership Scholarships выдается талантливым иностранным абитуриентам.
Дедлайн: 15 января 2021 года
Что входит:
— стипендия, которая полностью покрывает стоимость обучения.
Требования:
— выдающиеся студенты, которые будут выступать в роли послов университета
— кандидаты могут быть гражданами любой страны
— необходимо поступить на одну из программ бакалавриата или магистратуры.
Подробнее здесь.
Стипендии для иностранных студентов от Quest University Canada
Если вы хотите учиться в Канаде, в Quest University есть стипендии для иностранных абитуриентов. Отбор проходит на основе конкурса, где главный критерий — академическая успеваемость.
Дедлайн: 1 марта 2021 года
Что входит:
— стипендия от 8000 канадских долларов.
Требования:
— претендовать на стипендию могут иностранные студенты
— необходимо заполнить заявку и подготовить два рекомендательных письма, резюме и другие документы
— важно иметь высокую успеваемость и академические достижения.
Подробнее здесь.
Стипендии для иностранных студентов от University of Bristol
Университет Великобритании предлагает финансовую поддержку иностранным студентам, которые хотят учиться за рубежом. В программе участвуют все программы бакалавриата, кроме таких направлений, как медицина, стоматология и ветеринария.
Дедлайн: 29 марта 2021 года
Что входит:
— финансовая поддержка в размере 5000 и 10 000 фунтов стерлингов, которые могут быть использованы только для оплаты обучения.
Требования:
— претендовать на стипендию могут иностранные студенты
— нужно поступить на одну из программ бакалавриата на очное отделение
— иметь законченное среднее образование
— знать английский язык, IELTS — 6.0.
Подробнее здесь.
Стипендии на обучение в York University
Иностранные студенты могут подать заявку на получение стипендии от York University в Канаде. Стипендия может быть получена абитуриентами по любой программе бакалавриата.
Дедлайн: 1 февраля 2021
Что входит:
— грант от 15 000 $ до 35 000 $ в зависимости от вида стипендии.
Требования:
— отличные академические результаты и лидерский потенциал
— подать заявку на поступление на одну из программ бакалавриата
— иметь документ об окончании школы, не учиться ранее в колледже или университете
— подготовить необходимые документы.
Подробнее здесь.
Грант для иностранных студентов на обучение в University of Padova
Университет в Италии предлагает грант для талантливых абитуриентов на программу бакалавриата или магистратуры. Обучение проходит на английском языке.
Дедлайн: 2 февраля 2021
Что входит:
— стипендия в размере 8000 евро максимум на 2 года для магистрантов и 3 года для бакалавров.
Требования:
— высокая успеваемость и академические достижения
— кандидаты могут быть из любой страны, кроме Италии
— знание английского языка
— иметь законченное среднее образование для поступления на бакалавриат или диплом бакалавра
— поступить на программу бакалавриата или магистратуры на английском языке
— заплатить депозит в размере 185 евро.
Подробнее здесь.
Стипендия для иностранных студентов от Harbin Engineering University
Университет в Китае предлагает поддержку выдающимся иностранным студентам. Участвовать могут абитуриенты, которые подали заявку или поступили на программу бакалавриата, магистратуры или докторантуры.
Дедлайн: 31 мая 2021
Что входит:
— 3000 юаней в месяц для магистрантов, 3500 юаней в месяц для докторантов в качестве оплаты 50% или 100% стоимости обучения.
Требования:
— претендовать на стипендию могут иностранные студенты
— быть здоровыми
— иметь отличную успеваемость
— интересоваться Китаем и китайской культурой
— подготовить необходимые документы и уплатить регистрационный взнос.
Подробнее здесь.
Harvard University MBA Scholarship
Стипендия дает возможности получить степень MBA в Гарвардском университете по двухгодичной программе. Выдается один раз в два года.
Дедлайн: 31 мая 2021 года
Что входит:
— 95 000 $ для оплаты двух лет обучения
— покрытие расходов на проезд и проживание, связанных со стажировкой.
Требования:
— отличная академическая подготовка
— кандидаты могут быть из любой страны
— подать заявку можно только после зачисления.
Подробнее здесь.
Программа International Ambassador Scholarship от University of West London
Университет в Лондоне предлагает широкий выбор стипендий для иностранных студентов. Среди них до 100 стипендий в размере до 5000 фунтов стерлингов на первый год обучения.
Дедлайн: 4 июля 2021 года
Что входит:
— стипендия в размере до 5000 фунтов стерлингов.
Требования:
— выдающиеся студенты, которые будут выступать в роли послов университета, давать интервью, участвовать в рекламных кампаниях
— студенты не должны быть гражданами стран ЕС
— необходимо поступить на одну из программ бакалавриата, магистратуры или аспирантуры.
Подробнее здесь.