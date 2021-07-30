Гранты для женщин — 7 возможностей для обучения за рубежом

Стипендии от The American Association of University Women





Требования:

— не быть гражданкой США

— предпочтение отдается целеустремленным конкурсанткам, пропагандирующим идею равноправия

— девушка должна в будущем вернуться на Родину и продолжить карьеру там

— законченное высшее образование или степень, эквивалентная степени бакалавра США

— владение английский языком на высоком уровне.

Что включает:

— стипендия на один учебный год на обучение в магистратуре, аспирантуре или докторантуре в университетах США

— размер стипендий от 18 000 $ до 30 000 $ в зависимости от программы

— при академических успехах стипендия может быть продлена.

Прием заявок: с 1 августа













Стипендия на получение степени МВА от IMD

Требования:

— женщины, гражданки развивающихся стран

— поступить на очное отделение программы MBA

— подтвердить потребность в финансовой поддержке

— заполнить заявку и написать эссе.

Что включает:

— грант до 25 000 франков.

Прием заявок: до 1 сентября





Women in Finance Scholarship от FINCAD





Требования:

— женщины, которые строят карьеру в области финансов

— поступить на обучение на программу аспирантуры, имеющую отношение к финансам

— предоставить необходимый перечень документов.

Что включает:

— стипендия в размере 20 000 $ для оказания помощи в обучении на уровне аспирантуры.

Прием заявок: до 30 июня 2022 года













Грант на обучение имени Маргарет Макнамары





Требования:

— женщины не моложе 25 лет

— быть гражданкой страны, которая включена в список стран-кандидатов: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, остальные страны здесь

— быть зачисленным в аккредитованное учебное заведение при подаче заявки

— не быть связанным с World Bank Group, International Monetary Fund и Inter-American Development Bank.

Что включает:

— для обучения в США и Канаде предоставляется грант 15 000 $

— для обучения на программах Латинской Америки, Африки и программах Trinity Washington University предоставляется 7000 $.

Прием заявок: с 15 сентября





Стипендия Schlumberger Foundation

Требования:

— быть зачисленным в университет за рубежом

— иметь отличную академическую успеваемость

— демонстрировать лидерские качества, проводить разъяснительную работу с населением

— желание получить STEM-образование

— вернуться в родную страну после завершения учебы.

Что включает:

— грант 50 000 $ в год для программ докторантуры и 40 000 $ в год для аспирантуры.

Прием заявок: до 5 ноября













CEU Executive MBA Fellowship for a Female Manager or Entrepreneur from Central Asia





Требования:

— программа для опытных женщин-менеджеров из Центральной Азии

— не менее восьми лет профессионального опыта

— степень бакалавра или эквивалентная квалификация

— здоровый карьерный рост

— сопроводительное письмо, объясняющее интерес к EMBA

— знание английского языка

— невозвращаемый заявочный сбор 30 евро.

Что включает:

— победитель получит до 90 % скидки на полную стоимость обучения по программе в размере 25 000 евро.

Прием заявок: в 2021 закрыт, следующий набор весной





Стипендия Stern Advancing Women in Business Scholarship от бизнес -школы Нью -Йоркского университета





Требования:

— помощь предоставляется женщинам-кандидатам на степень MBA на основе личных заслуг и достижений

— могут участвовать студенты с любым гражданством

— кандидатка должна продемонстрировать глубокую приверженность продвижению женщин в бизнесе

— все поступающие рассматриваются на стипендию автоматически.

Что включает:

— премия, которая покрывает полную стоимость обучения и обязательные сборы в течение двух лет обучения MBA.

Дедлайн в 2021 году: не привязана к дате.