Гранты для женщин — 7 возможностей для обучения за рубежом

Стипендии от The American Association of University Women
Требования:
— не быть гражданкой США
— предпочтение отдается целеустремленным конкурсанткам, пропагандирующим идею равноправия
— девушка должна в будущем вернуться на Родину и продолжить карьеру там
— законченное высшее образование или степень, эквивалентная степени бакалавра США
— владение английский языком на высоком уровне.
Что включает:
— стипендия на один учебный год на обучение в магистратуре, аспирантуре или докторантуре в университетах США
— размер стипендий от 18 000 $ до 30 000 $ в зависимости от программы
— при академических успехах стипендия может быть продлена.
Прием заявок: с 1 августа
Стипендия на получение степени МВА от IMD
Требования:
— женщины, гражданки развивающихся стран
— поступить на очное отделение программы MBA
— подтвердить потребность в финансовой поддержке
— заполнить заявку и написать эссе.
Что включает:
— грант до 25 000 франков.
Прием заявок: до 1 сентября
Women in Finance Scholarship от FINCAD
Требования:
— женщины, которые строят карьеру в области финансов
— поступить на обучение на программу аспирантуры, имеющую отношение к финансам
— предоставить необходимый перечень документов.
Что включает:
— стипендия в размере 20 000 $ для оказания помощи в обучении на уровне аспирантуры.
Прием заявок: до 30 июня 2022 года
Грант на обучение имени Маргарет Макнамары
Требования:
— женщины не моложе 25 лет
— быть гражданкой страны, которая включена в список стран-кандидатов: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, остальные страны здесь
— быть зачисленным в аккредитованное учебное заведение при подаче заявки
— не быть связанным с World Bank Group, International Monetary Fund и Inter-American Development Bank.
Что включает:
— для обучения в США и Канаде предоставляется грант 15 000 $
— для обучения на программах Латинской Америки, Африки и программах Trinity Washington University предоставляется 7000 $.
Прием заявок: с 15 сентября
Стипендия Schlumberger Foundation
Требования:
— быть зачисленным в университет за рубежом
— иметь отличную академическую успеваемость
— демонстрировать лидерские качества, проводить разъяснительную работу с населением
— желание получить STEM-образование
— вернуться в родную страну после завершения учебы.
Что включает:
— грант 50 000 $ в год для программ докторантуры и 40 000 $ в год для аспирантуры.
Прием заявок: до 5 ноября
CEU Executive MBA Fellowship for a Female Manager or Entrepreneur from Central Asia
Требования:
— программа для опытных женщин-менеджеров из Центральной Азии
— не менее восьми лет профессионального опыта
— степень бакалавра или эквивалентная квалификация
— здоровый карьерный рост
— сопроводительное письмо, объясняющее интерес к EMBA
— знание английского языка
— невозвращаемый заявочный сбор 30 евро.
Что включает:
— победитель получит до 90 % скидки на полную стоимость обучения по программе в размере 25 000 евро.
Прием заявок: в 2021 закрыт, следующий набор весной
Стипендия Stern Advancing Women in Business Scholarship от бизнес-школы Нью-Йоркского университета
Требования:
— помощь предоставляется женщинам-кандидатам на степень MBA на основе личных заслуг и достижений
— могут участвовать студенты с любым гражданством
— кандидатка должна продемонстрировать глубокую приверженность продвижению женщин в бизнесе
— все поступающие рассматриваются на стипендию автоматически.
Что включает:
— премия, которая покрывает полную стоимость обучения и обязательные сборы в течение двух лет обучения MBA.
Дедлайн в 2021 году: не привязана к дате.