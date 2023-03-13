Grand Trophy. В Алматы прошел первый любительский турнир по корнхолу

Всего год как в Казахстане стал активно развиваться новый вид спорта корнхол — и уже первая трансляция турнира на телевидении. Но давайте по порядку: корнхол – та самая игра, которую в последнее время вы видели на фестивалях, в парках, барах и даже просто на пешеходных улицах Алматы, это та самая спортивная игра в которой бросают бэги (небольшие подушечки) на доску с отверстием. Вспомнили? Так вот теперь это официально не только развлечение, но еще и профессиональный спорт.







Для начала немного истории. 300 лет назад североамериканские индейцы придумали игру, суть которой заключалась в метких бросках маленьких подушечек в вырытую ямку. А с приходом европейской культуры, ямку заменили на доску с отверстием, а подушечки начали производить уже из ткани, с кукурузным наполнителем. Так и появилось название корнхол (cornhole) что можно перевести как «кукурузная яма». Многие десятилетия корнхол — самая популярная игра в Америке: доски для игры есть почти в каждом доме, а точнее на заднем дворе американских домов, часто в корнхол играют в парках и скверах, а также это популярное развлечение на пляжах США и Европы. Но с 2005 года, корнхол впервые приобретает статус официального спорта, когда в Кентуки регистрируют первую Лигу. Сегодня в корнхол играют по всему миру, а главные турниры и соревнования транслируются на международных спортивных телеканалах.





Казахстан не отстает. Пионером развития этого спорта стала южная столица. Первый любительский турнир прошел уже в марте 2022 года. Чуть больше чем за год, в Алматы появилось несколько тысяч игроков, а турнирные сетки достигают сотни участников. 5 марта — историческая дата, так как впервые турнир Grand Trophy by Olimpbet транслировали в прямом эфире телеканала InSport. Кроме того, это был первый профессиональный турнир, в котором участники играли с дистанции восемь метров. Включенные любители во всех смыслах набили руку за год игры, и достигли более чем необходимого уровня мастерства, чтобы показывать наивысший уровень игры не только друг-другу, но и телезрителям.





Несмотря на то, что в тройку сильнейших игроков в этот раз попали исключительно парни, важно отметить что корнхол не имеет никаких разделений и ограничений. Даже в профессиональной американской лиге не существует отдельных мужских и женских, как не существует каких-либо ограничений и требований к возрасту участников. Этот вид спорта популярен еще и потому, что доступен большинству казахстанцев, в корнхол играют студенты и топ-менеджеры, бывшие атлеты и абсолютные новички спорта, владельцы крупных предприятий и дизайнеры.

Своими впечатлениями о Grand Trophy by Olimpbet делятся победители турнира.

Канат Жаппаров, абсолютный победитель турнира

Крутая организация турнира, все четко! Приятно наблюдать за профессиональным ростом корнхолщиков! Сам турнир очень понравился! Как обычно все на высшем уровне! Все на позитиве и взаимоуважении! До сих пор под впечатлением от прошедшего турнира. Очень достойные оппоненты: вследствие чего больше радости от победы.





Канат Жаппаров, абсолютный победитель турнира

Все было сделано на высочайшем уровне. Спасибо всей команде KCF за их нелегкий труд и компетентность и болельщикам, которые нашли время, чтобы прийти и поддержать спортсменов. Мы чувствовали вашу поддержку и тепло от каждого и это помогало нам собраться в тяжелые моменты. Огромная благодарность всем участникам за достойную игру, было приятно видеть желание играть. Приятная атмосфера и спортивный дух окружали на протяжении всех игр. С большим удовольствием наблюдал в перерывах за любительской лигой, все очень крутые. Отдельно хочу подчеркнуть работу комментаторов Артема Морозова и Ивана Глущенко, они провели в эфире шесть часов, и все это время удерживали внимание зрителей. До новых встреч на турнирах, всем корнхол.

Генеральный партнер турнира: БК Olimbet.

Instagram турнира: @cornhole.kz.







