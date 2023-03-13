Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/2b1/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/2b18ec08ce4b667677ffc27c7afbb085.JPG
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
grand-trophy-v-almaty-proshel-pervyy-lyubitel-skiy-turnir-po-kornholu
Grand Trophy. В Алматы прошел первый любительский турнир по корнхолу
16
/
Спорт

01.03.2000

Grand Trophy. В Алматы прошел первый любительский турнир по корнхолу

Всего год как в Казахстане стал активно развиваться новый вид спорта корнхол — и уже первая трансляция турнира на телевидении. Но давайте по порядку: корнхол – та самая игра, которую в последнее время вы видели на фестивалях, в парках, барах и даже просто на пешеходных улицах Алматы, это та самая спортивная игра в которой бросают бэги (небольшие подушечки) на доску с отверстием. Вспомнили? Так вот теперь это официально не только развлечение, но еще и профессиональный спорт.

IMG_6288.JPG

Для начала немного истории. 300 лет назад североамериканские индейцы придумали игру, суть которой заключалась в метких бросках маленьких подушечек в вырытую ямку. А с приходом европейской культуры, ямку заменили на доску с отверстием, а подушечки начали производить уже из ткани, с кукурузным наполнителем. Так и появилось название корнхол (cornhole) что можно перевести как «кукурузная яма». Многие десятилетия корнхол — самая популярная игра в Америке: доски для игры есть почти в каждом доме, а точнее на заднем дворе американских домов, часто в корнхол играют в парках и скверах, а также это популярное развлечение на пляжах США и Европы. Но с 2005 года, корнхол впервые приобретает статус официального спорта, когда в Кентуки регистрируют первую Лигу. Сегодня в корнхол играют по всему миру, а главные турниры и соревнования транслируются на международных спортивных телеканалах.

IMG_6284.JPG

Казахстан не отстает. Пионером развития этого спорта стала южная столица. Первый любительский турнир прошел уже в марте 2022 года. Чуть больше чем за год, в Алматы появилось несколько тысяч игроков, а турнирные сетки достигают сотни участников. 5 марта — историческая дата, так как впервые турнир Grand Trophy by Olimpbet транслировали в прямом эфире телеканала InSport. Кроме того, это был первый профессиональный турнир, в котором участники играли с дистанции восемь метров. Включенные любители во всех смыслах набили руку за год игры, и достигли более чем необходимого уровня мастерства, чтобы показывать наивысший уровень игры не только друг-другу, но и телезрителям.

IMG_6289.JPG

Несмотря на то, что в тройку сильнейших игроков в этот раз попали исключительно парни, важно отметить что корнхол не имеет никаких разделений и ограничений. Даже в профессиональной американской лиге не существует отдельных мужских и женских, как не существует каких-либо ограничений и требований к возрасту участников. Этот вид спорта популярен еще и потому, что доступен большинству казахстанцев, в корнхол играют студенты и топ-менеджеры, бывшие атлеты и абсолютные новички спорта, владельцы крупных предприятий и дизайнеры.

Своими впечатлениями о Grand Trophy by Olimpbet делятся победители турнира.

Канат Жаппаров, абсолютный победитель турнира

Крутая организация турнира, все четко! Приятно наблюдать за профессиональным ростом корнхолщиков! Сам турнир очень понравился! Как обычно все на высшем уровне! Все на позитиве и взаимоуважении! До сих пор под впечатлением от прошедшего турнира. Очень достойные оппоненты: вследствие чего больше радости от победы.

IMG_6286.JPG

Канат Жаппаров, абсолютный победитель турнира

Все было сделано на высочайшем уровне. Спасибо всей команде KCF за их нелегкий труд и компетентность и болельщикам, которые нашли время, чтобы прийти и поддержать спортсменов. Мы чувствовали вашу поддержку и тепло от каждого и это помогало нам собраться в тяжелые моменты. Огромная благодарность всем участникам за достойную игру, было приятно видеть желание играть. Приятная атмосфера и спортивный дух окружали на протяжении всех игр. С большим удовольствием наблюдал в перерывах за любительской лигой, все очень крутые. Отдельно хочу подчеркнуть работу комментаторов Артема Морозова и Ивана Глущенко, они провели в эфире шесть часов, и все это время удерживали внимание зрителей. До новых встреч на турнирах, всем корнхол.

Генеральный партнер турнира: БК Olimbet.

Instagram турнира: @cornhole.kz.


IMG_6294.jpg

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#алматы #спорт #турнир #соревнования
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Казахстанский боксер о том, как построить профессиональную карьеру в США, и об Олимпи...
2904
Какими видами спорта можно начать заниматься зимой, и какая экипировка к ним нужна
6075
О том, как это быть участницей Олимпийских игр и отдыхать один раз в неделю
4090
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.