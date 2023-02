Grammy: история, список номинаций и кто выбирает победителей

Каждый из вас хотя бы раз слышал о Grammy. Это одна из самых главных и престижных премий в сфере музыки. Ее можно сравнить с премией Oscar в кино. Если вы не до конца понимаете, как устроена премия — этот обзор для вас.





Как появилась премия











Все началось еще в 1957 году. На тот момент лейблы-лидеры музыкальной индустрии выбирали артистов, которые заслуживают звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Так как известных исполнителей было много, было принято решение создать премию, которая выделяла бы талантливых музыкантов и их достижения.

Для этого была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи. И уже в 1958 году появилась премия Grammy. Символом награды стала статуэтка в виде граммофона.

Уже в 1958 году появилась премия Grammy





4 мая 1959 года состоялась первая церемония Grammy Awards. Тогда было объявлено 28 категорий. Среди номинантов были: Фрэнк Синатра, Пегги Ли, Перри Комо. В категории «Альбом года» победил Генри Манчини, а «Песней года» стала Nel Blu Dipinto Di Blu Доменико Модуньо.

В 2023 году будет проходить уже 65 церемония, где представлено рекордное количество номинаций — 91.

Какие номинации есть





До 2022 года Grammy охватывала 86 номинаций. Но в 2023 году список изменился. В нем впервые появились такие номинации как:

— Лучший поэтический альбом

— Лучший неклассический автор песен

— Лучший саундтрек к видеоиграм

— Лучшее альтернативное выступление

— Лучшее исполнение американы.

Теперь деятели музыкальной индустрии могут номинироваться в 91 категории. Традиционно, есть четыре главных номинации:

— Запись года

— Альбом года

— Песня года

— Лучший новый артист.

Но остальные награды не менее престижны:

— Лучшее сольное поп-исполнение

— Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой

— Лучший традиционный поп-альбом

— Лучший вокальный поп-альбом

— Лучшая танцевальная/электронная запись

— Лучший танцевальный/электронный альбом

— Лучший альтернативный альбом

— Лучшее исполнение в альтернативном жанре

— Лучшее рок-исполнение

— Лучшее метал-исполнение

— Лучшая рок-песня:

— Лучший рок-альбом

— Лучшее R&B-исполнение

— Лучшее традиционное R&B-исполнение

— Лучшая R&B-песня

— Лучший прогрессивный R&B-альбом

— Лучший R&B-альбом

— Лучшее рэп-исполнение

— Лучшее мелодичное рэп-исполнение

— Лучшее рэп-исполнение

— Лучший рэп-альбом и другие.

Как выбирают победителей





Национальная академия искусства и науки звукозаписи — это профессиональная организация, куда входят музыканты, звукорежиссеры, продюсеры, композиторы, арт-режиссеры и другие специалисты индустрии. Есть два вида членства: участник и выборщик. Вторые — решают, кто будет номинирован на премию. Для этого нужно быть человеком, который участвовал в работе над шестью коммерческими композициями.

Весь процесс проходит так:

— участники и выборщики предлагают кандидатуры, присылая их по почте

— затем специальная группа сортирует всех кандидатов по жанрам и категориям

— после того как формируется список потенциальных номинантов, проходит первый раунд голосования. Выборщики отмечают пять номинантов, которых хотят выдвинуть на премию

— независимая компания подсчитывает голоса и формирует предварительные списки

— выборщики снова получают списки и проводят второй этап голосования

— по результатам второго раунда независимая компания подсчитывает результаты и определяет победителей. Имена запечатываются в конверты до самой церемонии.

Что ждать в 2023 году

65 церемония награждения Grammy состоится уже 5 февраля. Вот главные номинанты 2023 года:

Альбом года:

— Voyage, ABBA

— 30, Adele

— Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

— RENAISSANCE, Beyoncé

— Good Morning Gorgeous (Deluxe), Mary J. Blige

— In These Silent Days, Brandi Carlile

— Music Of The Spheres, Coldplay

— Mr. Morale & The Big Steppers, Kendrick Lamar

— Special, Lizzo

— Harry's House, Harry Styles.

Запись года:

— Don’t Shut Me Down, ABBA

— Easy On Me, Adele

— Break My Soul, Beyoncé

— Good Morning Gorgeous, Mary J. Blige

— You And Me On The Rock, Brandi Carlile Featuring Lucius

— Woman, Doja Cat

— Bad Habit, Steve Lacy

— The Heart Part 5, Kendrick Lamar

— As It Was, Harry Styles.

Песня года:

— abcdefu, GAYLE

— About Damn Time, Lizzo

— All Too Well, Taylor Swift

— As It Was, Harry Styles

— Bad Habit, Steve Lacy

— BREAK MY SOUL, Beyoncé

— Easy On Me, Adele

— GOD DID, DJ Khaled

— The Heart Part 5, Kendrick Lamar

— Just Like That, Bonnie Raitt.

Лучший новый артист:

— Anitta

— Omar Apollo

— DOMi & JD Beck

— Muni Long

— Samara Joy

— Latto

— Måneskin

— Tobe Nwigwe

— Molly Tuttle

— Wet Leg.

Больше всего номинаций у Beyoncé — девять.

Среди ведущих 2023 года: Тревор Ноа, Карди Би, Оливия Родриго, Шанайя Твейн, Билли Кристал, Дуэйн Джонсон, Джилл Байден и другие.