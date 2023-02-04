Grammy: история, список номинаций и кто выбирает победителей

Каждый из вас хотя бы раз слышал о Grammy. Это одна из самых главных и престижных премий в сфере музыки. Ее можно сравнить с премией Oscar в кино. Если вы не до конца понимаете, как устроена премия — этот обзор для вас.
Как появилась премия
Все началось еще в 1957 году. На тот момент лейблы-лидеры музыкальной индустрии выбирали артистов, которые заслуживают звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Так как известных исполнителей было много, было принято решение создать премию, которая выделяла бы талантливых музыкантов и их достижения.
Для этого была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи. И уже в 1958 году появилась премия Grammy. Символом награды стала статуэтка в виде граммофона.
Уже в 1958 году появилась премия Grammy
4 мая 1959 года состоялась первая церемония Grammy Awards. Тогда было объявлено 28 категорий. Среди номинантов были: Фрэнк Синатра, Пегги Ли, Перри Комо. В категории «Альбом года» победил Генри Манчини, а «Песней года» стала Nel Blu Dipinto Di Blu Доменико Модуньо.
В 2023 году будет проходить уже 65 церемония, где представлено рекордное количество номинаций — 91.
Какие номинации есть
До 2022 года Grammy охватывала 86 номинаций. Но в 2023 году список изменился. В нем впервые появились такие номинации как:
— Лучший поэтический альбом
— Лучший неклассический автор песен
— Лучший саундтрек к видеоиграм
— Лучшее альтернативное выступление
— Лучшее исполнение американы.
Теперь деятели музыкальной индустрии могут номинироваться в 91 категории. Традиционно, есть четыре главных номинации:
— Запись года
— Альбом года
— Песня года
— Лучший новый артист.
Но остальные награды не менее престижны:
— Лучшее сольное поп-исполнение
— Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой
— Лучший традиционный поп-альбом
— Лучший вокальный поп-альбом
— Лучшая танцевальная/электронная запись
— Лучший танцевальный/электронный альбом
— Лучший альтернативный альбом
— Лучшее исполнение в альтернативном жанре
— Лучшее рок-исполнение
— Лучшее метал-исполнение
— Лучшая рок-песня:
— Лучший рок-альбом
— Лучшее R&B-исполнение
— Лучшее традиционное R&B-исполнение
— Лучшая R&B-песня
— Лучший прогрессивный R&B-альбом
— Лучший R&B-альбом
— Лучшее рэп-исполнение
— Лучшее мелодичное рэп-исполнение
— Лучшее рэп-исполнение
— Лучший рэп-альбом и другие.
Как выбирают победителей
Национальная академия искусства и науки звукозаписи — это профессиональная организация, куда входят музыканты, звукорежиссеры, продюсеры, композиторы, арт-режиссеры и другие специалисты индустрии. Есть два вида членства: участник и выборщик. Вторые — решают, кто будет номинирован на премию. Для этого нужно быть человеком, который участвовал в работе над шестью коммерческими композициями.
Весь процесс проходит так:
— участники и выборщики предлагают кандидатуры, присылая их по почте
— затем специальная группа сортирует всех кандидатов по жанрам и категориям
— после того как формируется список потенциальных номинантов, проходит первый раунд голосования. Выборщики отмечают пять номинантов, которых хотят выдвинуть на премию
— независимая компания подсчитывает голоса и формирует предварительные списки
— выборщики снова получают списки и проводят второй этап голосования
— по результатам второго раунда независимая компания подсчитывает результаты и определяет победителей. Имена запечатываются в конверты до самой церемонии.
Что ждать в 2023 году
65 церемония награждения Grammy состоится уже 5 февраля. Вот главные номинанты 2023 года:
Альбом года:
— Voyage, ABBA
— 30, Adele
— Un Verano Sin Ti, Bad Bunny
— RENAISSANCE, Beyoncé
— Good Morning Gorgeous (Deluxe), Mary J. Blige
— In These Silent Days, Brandi Carlile
— Music Of The Spheres, Coldplay
— Mr. Morale & The Big Steppers, Kendrick Lamar
— Special, Lizzo
— Harry's House, Harry Styles.
Запись года:
— Don’t Shut Me Down, ABBA
— Easy On Me, Adele
— Break My Soul, Beyoncé
— Good Morning Gorgeous, Mary J. Blige
— You And Me On The Rock, Brandi Carlile Featuring Lucius
— Woman, Doja Cat
— Bad Habit, Steve Lacy
— The Heart Part 5, Kendrick Lamar
— As It Was, Harry Styles.
Песня года:
— abcdefu, GAYLE
— About Damn Time, Lizzo
— All Too Well, Taylor Swift
— As It Was, Harry Styles
— Bad Habit, Steve Lacy
— BREAK MY SOUL, Beyoncé
— Easy On Me, Adele
— GOD DID, DJ Khaled
— The Heart Part 5, Kendrick Lamar
— Just Like That, Bonnie Raitt.
Лучший новый артист:
— Anitta
— Omar Apollo
— DOMi & JD Beck
— Muni Long
— Samara Joy
— Latto
— Måneskin
— Tobe Nwigwe
— Molly Tuttle
— Wet Leg.
Больше всего номинаций у Beyoncé — девять.
Среди ведущих 2023 года: Тревор Ноа, Карди Би, Оливия Родриго, Шанайя Твейн, Билли Кристал, Дуэйн Джонсон, Джилл Байден и другие.