Grammy Awards 2023: стали известны имена победителей

6 февраля в Лос-Анджелесе прошла 65 церемония вручения наград Grammy.

«Лучшая песня года» — Just Like That певицы Бонни Райт.

Лучший альбомом года» — Harry's House певца Гарри Стайлза.

«Лучший новый артист» — американская певица Самара Джой.

«Лучшее музыкальное видео» — клип на песню All Too Well: The Short Film певицы Тейлор Свифт.

«Запись года» — About Damn Time певицы Лиззо

«Лучшее сольное поп-исполнении» — Easy On me певицы Adele

«Лучший традиционный вокальный поп-пльбом» — Higher — Michael Buble

«Лучший реп-альбом» — Mr. Morale & The Big Steppers исполнителя Kendrick Lamar.