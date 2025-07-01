Жарким летом посещение водного комплекса — это отличный вариант досуга с семьей или друзьями. В этом обзоре график работы и стоимость посещения водного комплекса «Ак-Мөөр» в Оше.





«Ак-Мөөр» — это просторный водный комплекс для семейного отдыха. Гостям доступны большой бассейн под открытым небом, детский бассейн с фонтаном, комфортными топчанами и форелевым хозяйством. Помимо отдыха у бассейна, гости комплекса могут насладиться обедом или ужином.

Комплекс работает ежедневно с 10:00 до 23:00.

Стоимость посещения зависит от возраста гостей:

— взрослый билет — 700 сомов — 8$ или 4150 тенге

— детский билет для детей от пяти до десяти лет — 400 сомов — 4,5$ или 2400 тенге.

Дети до пяти лет и именинники в День рождения посещают комплекс бесплатно.

Стоимость в долларах и тенге указана по курсу на 26.06.2025.