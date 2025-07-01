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График работы и стоимость посещения водного комплекса «Ак-Мөөр» в Оше
Центральная Азия

27.06.2025

График работы и стоимость посещения водного комплекса «Ак-Мөөр» в Оше

Жарким летом посещение водного комплекса — это отличный вариант досуга с семьей или друзьями. В этом обзоре график работы и стоимость посещения водного комплекса «Ак-Мөөр» в Оше.


«Ак-Мөөр» — это просторный водный комплекс для семейного отдыха. Гостям доступны большой бассейн под открытым небом, детский бассейн с фонтаном, комфортными топчанами и форелевым хозяйством. Помимо отдыха у бассейна, гости комплекса могут насладиться обедом или ужином.

Комплекс работает ежедневно с 10:00 до 23:00.

Стоимость посещения зависит от возраста гостей:

— взрослый билет — 700 сомов — 8$ или 4150 тенге

— детский билет для детей от пяти до десяти лет — 400 сомов — 4,5$ или 2400 тенге.

Дети до пяти лет и именинники в День рождения посещают комплекс бесплатно.

Стоимость в долларах и тенге указана по курсу на 26.06.2025.

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#кыргызстан #лето #бассейн #ош
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