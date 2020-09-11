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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Говорить на одном языке: 15 слов, чтобы понимать стартаперов, блогеров и зумеров
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Сегодня в 16:50

Говорить на одном языке: 15 слов, чтобы понимать стартаперов, блогеров и зумеров

E-commerce (электронная коммерция) — любая покупка или продажа через интернет. Обычно используется в беседе с предпринимателями и стартаперами.

Hard skills (англ. «жесткие» навыки) — профессиональные навыки и узкие компетенции, для освоения которых необходимы специальные знания. Например, знание иностранного языка, умение программировать, водить машину и другие.

Soft skills (англ. «мягкие» навыки) — ряд навыков, таких как коммуникабельность, стрессоустойчивость, креативность, необходимых для достижения профессионального успеха вне зависимости от сферы деятельности. Ими должен обладать или хотеть обладать каждый современный и модный специалист.

акселератор

Акселератор (от англ. accelerate — ускорять) — интенсивные курсы по развитию стартапов для начинающих бизнесменов.

Бумеры — поколение, родившееся в период 1940-х по 1960-е, многие из них находятся в преклонном возрасте. Основные стереотипы о бумерах: консерваторы, трудоголики, не доверяют технологиям, часто ворчат и критикуют зумеров.

Диджитал (от англ. digital — цифровой) — использование и вовлечение в процесс цифровых технологий. Все, что сейчас в тренде.

Зумеры — поколение, родившееся в период с начала 2000-х по сегодняшнее время. Основные стереотипы о зумерах: обеспокоены экологическими проблемами, придерживаются «левых взглядов», хорошо разбираются в технологиях.

диджитал

Инсайт — озарение, внезапное осознание того, как решить ту или иную проблему. Люди любят делиться ими с другими людьми.

Инфлюенсер (от англ. influence — влиять) — публичные личности, которые оказывают влияние на (относительно) большую аудиторию, обычно через социальные сети, и являются лидерами мнений. Короче говоря — блогеры.

Краудфандинг (от англ. сrowd funding, сrowd — толпа, funding — финансирование) — коллективный сбор средств от добровольцев для реализации интересных стартапов и проектов, нуждающихся в финансовой поддержке.

Маст-рид (от англ. must — обязан, read — читать) — то, что, в соответствии с чьим-то мнением, каждый обязан прочесть.

нетворкинг

Мейнстрим (англ. mainstream — основное течение) — то, что делает большинство, постепенно становится чем-то избитым и банальным.

Нетворкинг (англ. net — сеть, work — работа) — расширение полезных знакомств с людьми из своей профессиональной сферы для построения «сильного окружения». Еще одна вещь, которой должен заниматься каждый современный и модный специалист.

Таргетинг — реклама в интернете, которая показывается только нужной целевой аудитории, минуя остальную публику. То, благодаря чему мы так часто делаем полезные покупки.

Тиктокер — человек, который снимает короткие видео в популярной платформе TikTok и, возможно, зарабатывает на этом деньги.


Источник фотографии: pinterest

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