Горожане рекомендуют: лучшие мастера по маникюру и педикюру в Алматы и Нур-Султане

Составили список проверенных мастеров, по рекомендациям горожан.
Алматы
Анна Ростова, @perfetto_nails_
Адрес: ул. Егизбаева, 54Б
Стаж пять лет. Как говорит Анна: «Мало быть профессионалом до кончиков ногтей, нужно оставаться душевным человеком». Клиенты выбирают девушку за высокий профессионализм и умение найти подход к любым сложным случаям с ногтями.
Александра Вершинина, @vershinina.nails
Адрес: ул. Жарокова, 219
Стаж больше трех лет. Александра вкладывает душу в каждую работу. Девушка открыта к общению, многие истории клиентов пропускает через себя. Александра благодарна каждой клиентке за бесценный опыт.
Оксана Шлёнская, @oxana_nails_almaty
Адрес: м-н Таугуль, 25
Стаж два года. У Оксаны небольшой опыт, поэтому девушка постоянно проходит курсы по повышению квалификации. Девушка любит своих клиентов, а они доверяют ей и ее навыкам.
Жанара Абдулина, @pedicur_kz_ala
Адрес: ул. Жумалиева, 86, 78 кабинет
Стаж шесть лет. Жанара за час делает педикюр, также имеет опыт подологии, три года. Обрабатывает пятки Smart дисками. И делает маникюр, педикюр не только женщинам, но и мужчинам.
Валерия Попандопуло, @pashki_na
Адрес: ул. Байзакова, 248
Стаж около десяти лет. Клиенты выбирают Валерию за индивидуальный подход, приятное общение, стерильность и качество. Девушка любит своих клиентов, которые становятся ей родными людьми. Каждый со своей историей или тайной, которую Валерия бережно хранит.
Данияр и Мадина, @krashivo
Адрес: ул. Розыбакиева, 289
Стаж мастеров больше трех лет. Новая фикс-прайс студия маникюра. Это значит, что в стоимость входит все. Главный девиз в работе: «Все, что мы делаем, мы делаем красиво». Так как студия открылась недавно, сейчас у них крутые акции, с которыми можно ознакомиться в их аккаунте.
Гулинур Белахунова, @nail_prof1
Адрес: 5 м-н, 30Б
Стаж 15 лет. Клиенты ходят к Гулинур годами и уже стали родными. Гулинур следит за трендами, повышает квалификацию и рисует от руки. Девушка любит свою работу и это лучшее, что может быть.
Нур-Султан
Бифатима Алибек, @biba_nails
Адрес: ул. Майлина, 19, 614 кабинет
Стаж пять лет. Бифатима может не скромно заявить, что делает работу на совесть, рисует красивый френч, и всегда поддерживает интересную беседу. Со многими клиентками девушка близко подружилась.
Светлана Валиева, @salonkrasoty.roksi
Адрес: пр. Богенбай батыра, 54
Стаж больше семи лет. Светлана назвала салон в честь своей дочери Роксоланы. Девушка работает только с качественным материалом. Светлана любит свою работу и хорошо понимает клиентов.
Эсмира Гурьева, @kabinet_317
Адрес: ул. Карасай батыра, 25
Стаж 15 лет. Люди ценят приветливый персонал, атмосферу салона и сервис. Все процедуры проводятся на высшем уровне с качественным материалом. К каждому клиенту свой персональный подход.
Жансая Балагумар, @heaven.nail
Адрес: пр. Сарыарка, 3/1, 404/3 кабинет
Стаж четыре года. В апреле текущего года, Жансая открыла свою студию. Качество для девушки в приоритете, работает не на поток. Клиенты любят атмосферу, царящую в студии, беседы и легкие комедии на фоне.
Анастасия Сережечкина, @s.nastya.nails
Адрес: ул. Кенесары, 8
Стаж четыре года. Клиенты выбирают Анастасию за качество работы, хорошее отношение и понимание. Работает не на скорость, а на качество.
Разифа Казанбаева, @nails_razifa_astana
Адрес: пр. Кабанбай батыр, 13
Стаж больше десяти лет. Клиентам нравится качество работы, быстрое выполнение услуг, стерильность и чистота рабочего места.
Айгерим Ибрагимова, @aika_luxio
Адрес: пр. Мангилик Ел, 17
Стаж больше шести лет. На первом месте чистота и стерильность, только качественные материалы и большая любовь к своему делу.
Дина Макажанова, @dina.pilochka
Адрес: ул. Майлина, 19, 125 кабинет
Стаж девять лет. Дина выполняет свою работу стерильно, качественно и красиво!