Горожане рекомендуют: лучшие мастера по маникюру и педикюру в Алматы и Нур-Султане

Составили список проверенных мастеров, по рекомендациям горожан.







Алматы

Адрес: ул. Егизбаева, 54Б

Стаж пять лет. Как говорит Анна: «Мало быть профессионалом до кончиков ногтей, нужно оставаться душевным человеком». Клиенты выбирают девушку за высокий профессионализм и умение найти подход к любым сложным случаям с ногтями.





Адрес: ул. Жарокова, 219

Стаж больше трех лет. Александра вкладывает душу в каждую работу. Девушка открыта к общению, многие истории клиентов пропускает через себя. Александра благодарна каждой клиентке за бесценный опыт.





Адрес: м-н Таугуль, 25

Стаж два года. У Оксаны небольшой опыт, поэтому девушка постоянно проходит курсы по повышению квалификации. Девушка любит своих клиентов, а они доверяют ей и ее навыкам.





Адрес: ул. Жумалиева, 86, 78 кабинет

Стаж шесть лет. Жанара за час делает педикюр, также имеет опыт подологии, три года. Обрабатывает пятки Smart дисками. И делает маникюр, педикюр не только женщинам, но и мужчинам.





Адрес: ул. Байзакова, 248

Стаж около десяти лет. Клиенты выбирают Валерию за индивидуальный подход, приятное общение, стерильность и качество. Девушка любит своих клиентов, которые становятся ей родными людьми. Каждый со своей историей или тайной, которую Валерия бережно хранит.





Данияр и Мадина, @krashivo

Адрес: ул. Розыбакиева, 289

Стаж мастеров больше трех лет. Новая фикс-прайс студия маникюра. Это значит, что в стоимость входит все. Главный девиз в работе: «Все, что мы делаем, мы делаем красиво». Так как студия открылась недавно, сейчас у них крутые акции, с которыми можно ознакомиться в их аккаунте.





Адрес: 5 м-н, 30Б

Стаж 15 лет. Клиенты ходят к Гулинур годами и уже стали родными. Гулинур следит за трендами, повышает квалификацию и рисует от руки. Девушка любит свою работу и это лучшее, что может быть.





Нур-Султан





Адрес: ул. Майлина, 19, 614 кабинет

Стаж пять лет. Бифатима может не скромно заявить, что делает работу на совесть, рисует красивый френч, и всегда поддерживает интересную беседу. Со многими клиентками девушка близко подружилась.





Адрес: пр. Богенбай батыра, 54

Стаж больше семи лет. Светлана назвала салон в честь своей дочери Роксоланы. Девушка работает только с качественным материалом. Светлана любит свою работу и хорошо понимает клиентов.





Адрес: ул. Карасай батыра, 25

Стаж 15 лет. Люди ценят приветливый персонал, атмосферу салона и сервис. Все процедуры проводятся на высшем уровне с качественным материалом. К каждому клиенту свой персональный подход.





Адрес: пр. Сарыарка, 3/1, 404/3 кабинет

Стаж четыре года. В апреле текущего года, Жансая открыла свою студию. Качество для девушки в приоритете, работает не на поток. Клиенты любят атмосферу, царящую в студии, беседы и легкие комедии на фоне.





Адрес: ул. Кенесары, 8

Стаж четыре года. Клиенты выбирают Анастасию за качество работы, хорошее отношение и понимание. Работает не на скорость, а на качество.





Адрес: пр. Кабанбай батыр, 13

Стаж больше десяти лет. Клиентам нравится качество работы, быстрое выполнение услуг, стерильность и чистота рабочего места.





Адрес: пр. Мангилик Ел, 17

Стаж больше шести лет. На первом месте чистота и стерильность, только качественные материалы и большая любовь к своему делу.





Адрес: ул. Майлина, 19, 125 кабинет

Стаж девять лет. Дина выполняет свою работу стерильно, качественно и красиво!