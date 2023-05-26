Городской бизнес. Как открыть и развивать хостел в Алматы, Астане и Ташкенте

Познакомились с городскими предпринимателями из Алматы, Астаны и Ташкента и узнали, как они открыли свой хостел и работают с туристами в Центральной Азии.





Эльмира Оразымбетова, 45 лет, город — Алматы, основатель Evergreen Hostel Almaty, @evergreen_hostel





Как все началось

Мы с семьей живем в Алматы с 2010 года. Всю осознанную жизнь я помогала супругу создавать торговую компанию, занималась финансовым учетом. В ноябре 2019 года у нас возникла идея открыть хостел в одном из наших помещений. Так как на дворе был карантин, мы готовились к открытию не спеша. 1 марта 2021 года открыли Evergreen Hostel, который рассчитан на 24 человека. Через полгода мы открыли отдельные апартаменты на двоих в этом же здании.

О проекте

Мы хотим изменить представление о хостелах в Алматы. Повысить уровень сервиса в городе.

Сегодня Evergreen Home состоит из хостела и 12 отдельных апартаментов, которые рассчитаны на 28 гостей.

В городе мы расположены в районе Ботанического Сада, в 200 метрах от главного входа в парк.

Evergreen Home — это хостел и апартаменты, где все включено. Есть отельные тапочки и полотенца, чай, кофе, стирка и порошок. Есть отдельная кофейня, где гостям доступны вкуснейшие завтраки.

О клиентах

Среди наших гостей 70% — казахстанцы и 30% — иностранцы. Все приезжают в Алматы с разными целями. Есть просто путешественники, которые приехали увидеть достопримечательности города. Есть гости, которые приезжают по работе или посещают Выставочный Комплекс Атакент.

Как проект влияет на город





Мы влияем на горожан и на город с трех сторон: экономически, социально и с точки зрения экологии. Как и любой туристический бизнес в городе.

Мы даем рабочие места нашим сотрудникам, сотрудничаем с местными поставщиками товаров и услуг.

Думаю, благодаря нашей компании представление об уровне сервиса и в целом об Алматы и Казахстане в глазах людей растет.

Рекомендации





Проект развивается за счет собственных средств и инвесторов, которые вкладывают всю свою прибыль в дальнейшее развитие компании. В этом году в планах открыть еще шесть апартаментов.

Чтобы работать в сфере отельного бизнеса, нужно любить людей. Это самый главный момент в нашем бизнесе. Мы хотим, чтобы гостям было у нас комфортно, уютно и безопасно.

Главное — не бояться сделать первый шаг, просчитать все риски и не снижать планку. Не нужно сразу надеяться на большой поток денег, а просто медленно и верно идти к успеху.

Еще важна поддержка семьи. Мне повезло, что один из инвесторов — мой супруг, а второй — его близкий друг.

Манучехр Сафаров, 40 лет, город — Ташкент, предприниматель, @safarovsfamily





Как все началось

Я родился в Душанбе, но последние пять лет живу в Ташкенте. До переезда в Узбекистан был офисным сотрудником, работал в разных странах. Имел прямое отношение к бизнесу разного характера, но никогда не был владельцем компании. В 2018 году решил, что пора создавать свой бизнес. Понимал, что это будет семейная компания в сфере услуг. Мы с супругой рассматривали открытие барбершопа, детского сада, кафе и хостела. Выбирали подходящую локацию для нашего бизнеса. Учитывали собственный профессионализм и интерес. Оценив многие факторы, остановились на Узбекистане.

В 2020 году мы запустили семейное предприятие SAFAROVs FAMILY. В том же году вложились в небольшое кафе, а я устроился в хостел. Сфера туризма меня затянула. Мне казалось, что я работаю в этом направлении много лет. Коллеги тоже воспринимали мои решения как результат многолетнего опыта в этой сфере. Это придавало уверенности.

Осенью 2022 года мы пришли к понимаю, каким будет наш хостел. Искали коммерческое помещение, не рассматривали жилые дома. Хотели обустроить все с нуля: начиная от расположения стен, заканчивая живыми растениями в помещении. Выбор пал на небольшой бизнес-центр в Мирабадском районе Ташкента. Остановились на пространстве в 315 квадратов, где можно было бы разместить до 40 гостей. В том же месяце начали ремонт.

В процессе оформления бизнеса мы были удивлены, что в каждом ведомстве Узбекистана прием был максимально профессиональным, обслуживание было предоставлено в максимально короткие сроки. Это придало уверенности в выборе региона и желании творить и работать на максимум.

24 апреля 2023 года мы зарегистрировались на Вooking.com и в тот же день приняли первого гостя.

О проекте





Нашему хостелу уже год, и с первого месяца мы работали в плюс. До сегодняшнего дня процент среднегодовой заполняемости равен 78.

За год деятельности увеличили площадь хостела до 650 квадратных метров и заняли весь второй этаж бизнес-центра. Количество размещаемых гостей выросло до 56 человек.

Цель нашей компании в ближайшие полгода — усовершенствовать хостел, внедрить системы умного дома, установить солнечные батареи, аварийное водоснабжение и электрообеспечение.

О клиентах

Большинство гостей — это люди, посетившие много стран. Для них Узбекистан — это и есть Средняя Азия. Наши клиенты считают возможность путешествовать одним из главных приоритетов в жизни. Им нравится знакомиться с новыми культурами, традициями и ценностями разных народов.

Как проект влияет на город

Мы предлагаем гостям хостел премиум-класса в Ташкенте. Собрали команду профессионалов в сфере туризма со всей Центральной Азии. Разрабатываем туристические пакеты как для гостей нашего хостела, так и для всех туристов в Узбекистане.

Мы первые, через кого гости нашей страны соприкасаются с узбекской культурой и отношением к гостю.

Планы





На данный момент мы представлены только в Ташкенте, но осенью 2023 года будем открываться в Душанбе.

В партнерстве с казахскими и таджикскими коллегами разрабатываем проекты в сфере бюджетных групповых туров и в области медицинского туризма.

Мы хотим быть частью проектов, направленных на развитие внутреннего туризма и туризма в целом.

Бота Шоманова, 33 года, город — Астана, основатель хостела Shanyraq, @bota.shoman





Как все началось

Я родилась в Кызылординской области, но около девяти лет живу в Астане. В предпринимательскую деятельность пришла 11 лет назад. Начинала с предоставления услуг в сферы красоты, что в скором времени переросло в огромный SPA-центр. Через некоторое время мы продали действующий бизнес и переехали в столицу Казахстана.

Я попала в более конкурентную среду. К концу 2018 года мы открыли пятиэтажный ресторанный комплекс. Но в 2020 году нас, как и всех людей в мире, коснулась пандемия. И так как я с юных лет увлекалась дизайном женской одежды, во время карантина запустила первую линию одежды отечественного производства.

В 2022 году я решила открыть в Астане хостел, где каждый человек за небольшую сумму сможет получить те же условия, что предоставляют отели столицы. Мы с командой сразу написали бизнес-проект и приступили к ремонту. Как и в любом бизнесе, при открытии хостела возникали свои подводные камни. Не включая подрядчиков и третьих лиц, мы столкнулись с проблемами, которые напрямую касаются нашего воспитания, менталитета и культуры.

Хостельный бизнес в нашей стране динамично развивается. В Астане функционирует 86 хостелов, а в начале текущего года их было 74. Поэтому один из генераторов бизнеса — конкурентоспособность в развивающейся сфере.

О проекте

Наша миссия заложена в концепции хостела. В первую очередь мы работаем по стандартам «халал». Уже при входе гостей встречает персонал в национальных казахских костюмах. По всему периметру хостела около 30 репродукций картин из казахской литературы, красочно описывающих национальные игры, традиции, историю Казахстана, с информацией на трех языках.

В планах — проводить бесплатные уроки казахского языка и готовить национальные угощения. Мы хотим продвигать казахскую культуру среди гостей, так как нас посещает много иностранцев.

Мы работаем на рынке четыре месяца. Бренд Shanyraq знают уже не только в Казахстане, но и в соседних странах. Мы не раз принимали коллективные заявки от туристов из соседних государств. Люди узнают о нас по рекомендации друзей, коллег и знакомых. В этом огромная заслуга работы моей команды.

Многих посетителей устраивает наше местоположение. Это самое сердце левого берега, где расположены большинство достопримечательностей столицы и спортивные стадионы. В скором времени мы планируем масштабироваться.

О клиентах





В хостел приходят разные люди разных возрастов. Их всех объединяет простота и уважение к окружающим.

Одна из целей хостела — помогать людям. Жителям гарантируется полная безопасность. 24 часа в сутки они находятся под охранным наблюдением. Всего за 4500 тенге каждый житель может воспользоваться кухней. Желающие могут приобрести пакет: проживание + питание. В хостеле есть зона отдыха с телевизором и богатая библиотека. Также мы уделили особое внимание мамам с детьми, предоставив им отдельные комнаты. Предлагаем транспортные услуги для коллективных заездов.

Как проект влияет на город

Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда нужно встретить родственников или помочь человеку, который приезжает в ваш город. Именно тогда на помощь приходим мы и закрываем все проблемы: встретить, разместить, накормить и проводить.

В скором времени мы планируем организовать экскурсии для жителей нашего хостела по достопримечательностям в городе и за его пределами. Таким образом, мы будем влиять на внутренний туризм нашей страны.

Рекомендации











На развитие проекта напрямую влияет обратная связь клиентов. Каждая улыбка, каждый довольный посетитель и их благодарность дают больше уверенности в том, что мы все делаем правильно. Мы верим, что помогаем людям не только сэкономить деньги, но и приятно провести время.



Отдельно стоит отметить преданную команду, которая верит в нашу миссию и справляется со всеми трудностями. Мы планируем разделить посетителей по этажам: женский, мужской и отдельный этаж для коллективного заселения. Это поможет обеспечить спокойствие и безопасность каждого жителя.

Любой бизнес становится успешным, когда получает признание от потребителей. Мы выполняем свою работу и преследуем выбранную миссию. Важно любить то, чем занимаешься.

Тенденции меняются быстро. Каждый раз нужно подстраиваться под рынок. Начинающим предпринимателям советую не браться за нишу, где можно быстро удвоить свои вклады, а заняться тем, что вы действительно любите. Тогда проект будет не только долгосрочным, но и прибыльным.