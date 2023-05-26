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Городской бизнес. Как открыть и развивать хостел в Алматы, Астане и Ташкенте
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Главный

Сегодня в 14:00

Городской бизнес. Как открыть и развивать хостел в Алматы, Астане и Ташкенте

Познакомились с городскими предпринимателями из Алматы, Астаны и Ташкента и узнали, как они открыли свой хостел и работают с туристами в Центральной Азии.


Эльмира Оразымбетова, 45 лет, город — Алматы, основатель Evergreen Hostel Almaty, @evergreen_hostel

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Как все началось

Мы с семьей живем в Алматы с 2010 года. Всю осознанную жизнь я помогала супругу создавать торговую компанию, занималась финансовым учетом. В ноябре 2019 года у нас возникла идея открыть хостел в одном из наших помещений. Так как на дворе был карантин, мы готовились к открытию не спеша. 1 марта 2021 года открыли Evergreen Hostel, который рассчитан на 24 человека. Через полгода мы открыли отдельные апартаменты на двоих в этом же здании.

О проекте

Мы хотим изменить представление о хостелах в Алматы. Повысить уровень сервиса в городе.

Сегодня Evergreen Home состоит из хостела и 12 отдельных апартаментов, которые рассчитаны на 28 гостей.

В городе мы расположены в районе Ботанического Сада, в 200 метрах от главного входа в парк.

Evergreen Home — это хостел и апартаменты, где все включено. Есть отельные тапочки и полотенца, чай, кофе, стирка и порошок. Есть отдельная кофейня, где гостям доступны вкуснейшие завтраки.

О клиентах

Среди наших гостей 70% — казахстанцы и 30% — иностранцы. Все приезжают в Алматы с разными целями. Есть просто путешественники, которые приехали увидеть достопримечательности города. Есть гости, которые приезжают по работе или посещают Выставочный Комплекс Атакент.

Как проект влияет на город

Алматы хостел.jpg

Мы влияем на горожан и на город с трех сторон: экономически, социально и с точки зрения экологии. Как и любой туристический бизнес в городе.

Мы даем рабочие места нашим сотрудникам, сотрудничаем с местными поставщиками товаров и услуг.

Думаю, благодаря нашей компании представление об уровне сервиса и в целом об Алматы и Казахстане в глазах людей растет.

Рекомендации

алматы хостел 2.jpg

Проект развивается за счет собственных средств и инвесторов, которые вкладывают всю свою прибыль в дальнейшее развитие компании. В этом году в планах открыть еще шесть апартаментов.

Чтобы работать в сфере отельного бизнеса, нужно любить людей. Это самый главный момент в нашем бизнесе. Мы хотим, чтобы гостям было у нас комфортно, уютно и безопасно.

Главное — не бояться сделать первый шаг, просчитать все риски и не снижать планку. Не нужно сразу надеяться на большой поток денег, а просто медленно и верно идти к успеху.

Еще важна поддержка семьи. Мне повезло, что один из инвесторов — мой супруг, а второй — его близкий друг.

Манучехр Сафаров, 40 лет, город — Ташкент, предприниматель, @safarovsfamily

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Как все началось

Я родился в Душанбе, но последние пять лет живу в Ташкенте. До переезда в Узбекистан был офисным сотрудником, работал в разных странах. Имел прямое отношение к бизнесу разного характера, но никогда не был владельцем компании. В 2018 году решил, что пора создавать свой бизнес. Понимал, что это будет семейная компания в сфере услуг. Мы с супругой рассматривали открытие барбершопа, детского сада, кафе и хостела. Выбирали подходящую локацию для нашего бизнеса. Учитывали собственный профессионализм и интерес. Оценив многие факторы, остановились на Узбекистане.

В 2020 году мы запустили семейное предприятие SAFAROVs FAMILY. В том же году вложились в небольшое кафе, а я устроился в хостел. Сфера туризма меня затянула. Мне казалось, что я работаю в этом направлении много лет. Коллеги тоже воспринимали мои решения как результат многолетнего опыта в этой сфере. Это придавало уверенности.

Осенью 2022 года мы пришли к понимаю, каким будет наш хостел. Искали коммерческое помещение, не рассматривали жилые дома. Хотели обустроить все с нуля: начиная от расположения стен, заканчивая живыми растениями в помещении. Выбор пал на небольшой бизнес-центр в Мирабадском районе Ташкента. Остановились на пространстве в 315 квадратов, где можно было бы разместить до 40 гостей. В том же месяце начали ремонт.

В процессе оформления бизнеса мы были удивлены, что в каждом ведомстве Узбекистана прием был максимально профессиональным, обслуживание было предоставлено в максимально короткие сроки. Это придало уверенности в выборе региона и желании творить и работать на максимум.

24 апреля 2023 года мы зарегистрировались на Вooking.com и в тот же день приняли первого гостя.

О проекте

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Нашему хостелу уже год, и с первого месяца мы работали в плюс. До сегодняшнего дня процент среднегодовой заполняемости равен 78.

За год деятельности увеличили площадь хостела до 650 квадратных метров и заняли весь второй этаж бизнес-центра. Количество размещаемых гостей выросло до 56 человек.

Цель нашей компании в ближайшие полгода — усовершенствовать хостел, внедрить системы умного дома, установить солнечные батареи, аварийное водоснабжение и электрообеспечение.

О клиентах

Большинство гостей — это люди, посетившие много стран. Для них Узбекистан — это и есть Средняя Азия. Наши клиенты считают возможность путешествовать одним из главных приоритетов в жизни. Им нравится знакомиться с новыми культурами, традициями и ценностями разных народов.

Как проект влияет на город

Мы предлагаем гостям хостел премиум-класса в Ташкенте. Собрали команду профессионалов в сфере туризма со всей Центральной Азии. Разрабатываем туристические пакеты как для гостей нашего хостела, так и для всех туристов в Узбекистане.

Мы первые, через кого гости нашей страны соприкасаются с узбекской культурой и отношением к гостю.

Планы

ташкент хостел 2.jpg

На данный момент мы представлены только в Ташкенте, но осенью 2023 года будем открываться в Душанбе.

В партнерстве с казахскими и таджикскими коллегами разрабатываем проекты в сфере бюджетных групповых туров и в области медицинского туризма.

Мы хотим быть частью проектов, направленных на развитие внутреннего туризма и туризма в целом.

Бота Шоманова, 33 года, город — Астана, основатель хостела Shanyraq, @bota.shoman

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Как все началось

Я родилась в Кызылординской области, но около девяти лет живу в Астане. В предпринимательскую деятельность пришла 11 лет назад. Начинала с предоставления услуг в сферы красоты, что в скором времени переросло в огромный SPA-центр. Через некоторое время мы продали действующий бизнес и переехали в столицу Казахстана.

Я попала в более конкурентную среду. К концу 2018 года мы открыли пятиэтажный ресторанный комплекс. Но в 2020 году нас, как и всех людей в мире, коснулась пандемия. И так как я с юных лет увлекалась дизайном женской одежды, во время карантина запустила первую линию одежды отечественного производства.

В 2022 году я решила открыть в Астане хостел, где каждый человек за небольшую сумму сможет получить те же условия, что предоставляют отели столицы. Мы с командой сразу написали бизнес-проект и приступили к ремонту. Как и в любом бизнесе, при открытии хостела возникали свои подводные камни. Не включая подрядчиков и третьих лиц, мы столкнулись с проблемами, которые напрямую касаются нашего воспитания, менталитета и культуры.

Хостельный бизнес в нашей стране динамично развивается. В Астане функционирует 86 хостелов, а в начале текущего года их было 74. Поэтому один из генераторов бизнеса — конкурентоспособность в развивающейся сфере.

О проекте

Наша миссия заложена в концепции хостела. В первую очередь мы работаем по стандартам «халал». Уже при входе гостей встречает персонал в национальных казахских костюмах. По всему периметру хостела около 30 репродукций картин из казахской литературы, красочно описывающих национальные игры, традиции, историю Казахстана, с информацией на трех языках.
В планах — проводить бесплатные уроки казахского языка и готовить национальные угощения. Мы хотим продвигать казахскую культуру среди гостей, так как нас посещает много иностранцев.

Мы работаем на рынке четыре месяца. Бренд Shanyraq знают уже не только в Казахстане, но и в соседних странах. Мы не раз принимали коллективные заявки от туристов из соседних государств. Люди узнают о нас по рекомендации друзей, коллег и знакомых. В этом огромная заслуга работы моей команды.

Многих посетителей устраивает наше местоположение. Это самое сердце левого берега, где расположены большинство достопримечательностей столицы и спортивные стадионы. В скором времени мы планируем масштабироваться.

О клиентах

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В хостел приходят разные люди разных возрастов. Их всех объединяет простота и уважение к окружающим.

Одна из целей хостела — помогать людям. Жителям гарантируется полная безопасность. 24 часа в сутки они находятся под охранным наблюдением. Всего за 4500 тенге каждый житель может воспользоваться кухней. Желающие могут приобрести пакет: проживание + питание. В хостеле есть зона отдыха с телевизором и богатая библиотека. Также мы уделили особое внимание мамам с детьми, предоставив им отдельные комнаты. Предлагаем транспортные услуги для коллективных заездов.

Как проект влияет на город

Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда нужно встретить родственников или помочь человеку, который приезжает в ваш город. Именно тогда на помощь приходим мы и закрываем все проблемы: встретить, разместить, накормить и проводить.

В скором времени мы планируем организовать экскурсии для жителей нашего хостела по достопримечательностям в городе и за его пределами. Таким образом, мы будем влиять на внутренний туризм нашей страны.

Рекомендации


астана хостел 2.JPG


На развитие проекта напрямую влияет обратная связь клиентов. Каждая улыбка, каждый довольный посетитель и их благодарность дают больше уверенности в том, что мы все делаем правильно. Мы верим, что помогаем людям не только сэкономить деньги, но и приятно провести время.

Отдельно стоит отметить преданную команду, которая верит в нашу миссию и справляется со всеми трудностями. Мы планируем разделить посетителей по этажам: женский, мужской и отдельный этаж для коллективного заселения. Это поможет обеспечить спокойствие и безопасность каждого жителя.

Любой бизнес становится успешным, когда получает признание от потребителей. Мы выполняем свою работу и преследуем выбранную миссию. Важно любить то, чем занимаешься.

Тенденции меняются быстро. Каждый раз нужно подстраиваться под рынок. Начинающим предпринимателям советую не браться за нишу, где можно быстро удвоить свои вклады, а заняться тем, что вы действительно любите. Тогда проект будет не только долгосрочным, но и прибыльным.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.