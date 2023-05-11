Городской бизнес. Как открыть фитнес-центр или студию йоги в Астане, Бишкеке и Ташкенте

Делимся историями городских предпринимателей, которые создают центры здоровья в столицах Центральной Азии и помогают горожанам заботиться о своем физическом и духовном развитии.





Шоола Байсаева, 21 год, город — Бишкек, предприниматель, основатель сети женских фитнес студий TOPFIT, @baiiray

Как все началось

Я родилась в городе Кара-Балта, но когда мне было шесть лет, мы с семьей переехали в Бишкек. Я живу в столице уже 15 лет. В детстве я была тихим, спокойными ребенком. Увлекалась народными танцами, фигурным катанием, училась в художественной школе.

В подростковом возрасте увлеклась групповыми тренировками. Со временем у меня возникло желание до 18 лет стать тренером и открыть фитнес-студию. В 17 лет я наткнулась на помещение, которое было в аренде, с трудом нашла деньги в долг и открыла свою первую маленькую студию.

О проекте





Миссия моей компании — объединять женщин любых возрастов, прививать им привычку вести здоровый образ жизни и кайфовать от спорта.

Мы предлагаем групповые тренировки по таким направлениям, как функциональный тренинг 3D, йога, растяжка и другим. Всего более 10 видов.

TOPFIT сегодня имеет два филиала: в центре города и в верхних районах Бишкека. Нас выбирают более 400 прекрасных женщин. Также в летнее время мы часто проводим открытые тренировки, выезды за город и ретриты.

О клиентах





У нас занимаются женщины любых возрастов и даже дети. Всех их объединяет одно — они ценят качество, атмосферу и любят спорт. Клиенты приходят к нам, как в свой второй дом, находят здесь единомышленников и развиваются вместе.

Как проект влияет на город

Мы положительно влияем на жизнь горожан, так как увеличиваем количество счастливых и здоровых женщин, создаем рабочие места и проводим общественные мероприятия для развития и развлечения бишкекчан.

Рекомендации

В развитии бизнеса мне помогает семья, жених и команда. Ближайшие планы — создание бренда одежды для тренировок и коллаборации с отечественными компаниями.

Правило, которым я пользуюсь на протяжении всего времени, — уделять больше внимания созданию команды. Команда — это люди, которые будут находиться с вами большую часть времени. Поэтому важно окружить себя честными и классными ребятами.

Богдан Бахтыгалиев, 20 лет, город — Астана, основатель центра PRILIV, @bogdan_kadyrov_

Как все началось

Я переехал в Астану два с половиной года назад. До этого жил и учился в Европе.

Восемь месяцев назад у меня возникла идея создания центра массажа, йоги и духовных практик. На подготовку ушло всего два с половиной месяца. За этот короткий срок мы с нуля создали бренд, организовали ремонт и запустились.

О проекте





Мы делаем упор на три направления: практики йоги, разные виды массажа, индивидуальные и групповые духовные практики. Слоган центра: «Ваше тело хочет к нам». Мы хотим, чтобы человек комплексно подходил к своему развитию и решению трудностей, которые возникают у него в жизни. Основная миссия центра — физическое и духовное развитие. Мы помогаем клиентам параллельно физически расти и справляться с жизнедеятельностью в расслабленном состоянии ума.

PRILIV — это место, куда можно прийти и расслабиться. У нас тихо, уютно, играет приятная музыка, царит аромат индийских благовоний. Мы тщательно следим за чистотой и порядком. Здесь можно отдохнуть от городской суеты и получить пользу.

О клиентах

К нам приходят разные клиенты. Например, молодые люди, которые пробуют себя в разных направлениях, ищут возможности для роста. Они приходят за классной атмосферой, интересным общением. Многие инструкторы приходят к нам не из-за зарплаты, а из-за крутого комьюнити. В команде PRILIV CLUB работает 14 человек. И мы постоянно укрепляем ее.

Есть и более взрослые люди, которые заботятся о себе, наблюдают за своим состоянием и здоровьем. Они неравнодушны к собственному телу и ищут качественный сервис.

Как проект влияет на город

В нашем центре сконцентрировано много знаний. Люди, которые приходят на практику, узнают много нового о разных направлениях физического и духовного развития, открывают для себя новые инструменты работы над собой.

Рекомендации





Я вкладываю в этот проект много сил и времени. В этом мне помогает вся команда. Центр постепенно становится автономным, процессы автоматизируются и уже не требуют моего активного вовлечения.

Мы начинаем масштабироваться. В планах открыть еще два центра под брендом PRILIV.

Популярность студии в городе растет. Я вижу возрастающий интерес профессионального комьюнити йогов в Астане. Думаю, на это влияет интересная концепция, дизайн и наш подход к делу.

Любой предприниматель на старте должен быть готов тестировать свой продукт бесплатно. Если вы готовы искренне давать людям свои знания и услуги, ваш проект обречен на успех. Есть два важных пункта, которые важны в любом бизнесе. Во-первых, проект должен нести пользу, экологично помогая другим людям. Во-вторых, важен сбалансированный энергообмен с клиентами.

Анна Абдуллаева, 36 лет, город — Ташкент, основатель ZEN STUDIO, финансист, @annabdul





Как все началось

Я родилась в Ташкенте, живу здесь всю жизнь. Наша студия открылась 29 марта 2021 года в тестовом режиме и 16 мая — официально. Начинать было непросто, так как на тот момент в стране не было схожих пространств. Нужно было доносить аудитории концепцию, особенности и ценность нашего формата. Со временем мы обретаем узнаваемость и значимость среди многих жителей и жительниц страны.

О проекте

Миссия компании — дать людям возможность в суете и шуме столичной жизни обрести спокойствие и расслабление в стенах нашего пространства. Дать им возможность проявить заботу о своем теле во время занятий йогой, танцами или в SPA-кабинете. Расширить границы воображения в творческой арт-практике, звуковой и вокальной терапии, медитации, игровых встречах. Обрести гармонию и уверенность в себе.

Наш бренд участвует и поддерживает различные женские сообщества по саморазвитию и предпринимательству. Также мы поддерживаем молодых мам в проектах по восстановлению тела и психики, грудному вскармливанию и массажу деток до года.

Мы помогаем женщинам обрести силу, раскрыть потенциал своих возможностей через расслабление тела, телесную терапию, развитие себя, чтобы после привнести себя радостную и наполненную в свою семейную жизнь или же деятельность.

О клиентах





Наши клиенты — люди, которые ищут близких по духу и интересам людей и стремящиеся к познанию себя. А также женщины, которым важно восполнить свой ресурс и обрести заряд энергии для повседневной жизни, восстановить свою естественную красоту и эстетику.

Как проект влияет на город

Мы наблюдаем позитивный вклад в том, что множество женщин получают в нашем пространстве заботу, обретают более здоровое тело, общение и взаимодействие с другими женщинами, поддержку. Клиенты осваивают новые навыки в творчестве, финансах, спорте, привносят все эти благие изменения в свою жизнь, проявляя их в семье, в общении с супругом, детьми, коллегами на работе.

Рекомендации





Больше всего нас мотивируют отзывы клиентов, их благодарность и заметные изменения в их жизни, самочувствии и настроении. Помогают люди, поддерживающие наши проекты, находящиеся в созвучии с нашими ценностями, привносящие новые идеи и практики в наше пространство. В ближайшее время планируем организацию выездных ретритов, а также онлайн-проекты.

Наш проект успешен, потому что в него вложено много души и желания привнести в жизнь инструменты, которые помогают людям пройти различные этапы своей жизни. Сюда можно отнести беременность и роды, переходные моменты: смена места жительства, работы, различные житейские и бытовые затруднения, а также и позитивные моменты — рост в карьере и насыщенная событиями жизнь. Ведь каждый из нас так или иначе, периодически нуждается и в отдыхе, и в расслаблении, и в наполнении ресурсом, и в качественном общении среди поддерживающих и близких по духу людей.

Главный совет — верить в себя и свои идеи, несмотря ни на что и ни на кого. Даже если никто никогда раньше не делал того, что вы замышляете, не бойтесь заявить о себе окружающему миру — экологично и с благими целями.