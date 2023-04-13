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Городской бизнес. Как организовывать современные ярмарки и помогать креативным предпринимателям
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Главный

Сегодня в 18:00

Городской бизнес. Как организовывать современные ярмарки и помогать креативным предпринимателям

Познакомились с активными жителями Бишкека и Алматы и узнали, как создавать интересные мероприятия, которые меняют город.


Настя Панфиленко, 25 лет, город — Бишкек, предприниматель, организатор Shuttle Market, @shuttle.market, @nnnoelson

Настя городской бизнес.JPG

Как все началось


Мы запустили Shuttle Market в 2019 году, когда искали место для реализации вязаных вещей. Шоурумы тогда стоили дорого, а ярмарки, которые проводились в городе, не подходили нам по аудитории. Поэтому мы создали свое пространство для встречи продавцов с покупателями. С тех пор организовали 19 шаттлов. За это время прошли большой путь и обросли небольшим инвентарем: у нас своя сборная раздевалка, каркас для фотозоны и другие мелочи.

О проекте

У нас нет определенной точки в городе, так как проект плавающий. Но мы думаем над запуском шоурума.
Ярмарка проходит шесть-семь раз в год. Мы выбираем интересные и удобные локации, чтобы людям было легко до нас добираться. Любим проводить маркеты на летних террасах, в кофейнях, чтобы можно было послушать диджея, взять вкусный напиток, купить классных вещей и потанцевать под открытым небом, наслаждаясь атмосферой маркета.

Об участниках и гостях

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Мы отбираем самых интересных представителей малого бизнеса в Бишкеке. Хотим сохранить целостность и яркость маркета. У нас есть представление, что хорошо пойдет, а что будет пользоваться небольшим спросом.
Помимо интересных магазинов, стараемся добавлять интересные активности. У нас выступают музыканты, мы проводим онлайн-конкурсы, устанавливаем фотозоны.
К нам приходят люди, которые ищут вдохновение, хотят пообщаться с творческими людьми. Чаще всего это открытые, яркие, классные горожане! Радуюсь видеть посетителей Shuttle Market — они уникальные.

Как проект меняет город

Цель Shuttle Market — создавать мероприятия, от которых радуется душа.
Участники маркета зарабатывают, становятся счастливее. Горожане тоже становятся чуть-чуть счастливее, потому что кайфуют от атмосферы, общаются с единомышленниками, заряжаются энергией. Shuttle Market разбавляет выходные в Бишкеке.
Наш проект известен и успешен, потому что мы делаем его от души, не изменяя велению сердца. Люди знают, что на ярмарке будет интересно, поэтому приходят.

Юлианна Ким, город — Алматы, основательница проекта Garage Sale Almaty, @garagesale.ala, @keepkind

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Как все началось

В школе я вела паблик на ВКонтакте «Продажа хороших вещей в Атырау». Переехав в Алматы, мне захотелось организовать маленький веселый Garage Sale для своих друзей и близких.

О проекте

Сегодня Garage Sale Almaty — это мероприятие с историей и стилем, дружеская барахолка для модных и свободных. На наших распродажах представлены лучшие секонд-хенды Алматы и бренды дизайнеров, социальные проекты по осознанному потреблению. Играет классная музыка, люди много общаются и заводят новых друзей. Но самое главное — Garage Sale Almaty — это классный, стильный шопинг!
Гости могут узнать, как стильно одеться на небольшую сумму, могут поменять неактуальные вещи на что-то интересное, взять новую книгу, оставив свою, поддержать эко-движения и благотворительные фонды, вкусно поесть и повеселиться.

Об участниках и гостях

Аудитория самая разнообразная: школьники, студенты, творческая молодежь, практичные семейные пары, любители гранжа и люкса, модники и трифтшоперы. Всех объединяет одно — стремление к осознанному потреблению.

Как проект меняет город

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Хочется верить, что наш проект вносит большой вклад в «медленную моду», тем самым уменьшая экослед поколения.
На сейлах мы дарим классное настроение выходного дня в любимом городе под приятную музыку, в хорошей компании и с отборными вещицами. Люди узнают и слышат о нас, потому что каждому близок красивый и полезный шопинг.
Каждый раз я поражаюсь количеству людей, которые приходят поддержать нас и остаются довольными. Именно это и дает толчок к развитию. Выбрать площадку побольше, участников «пожирнее», добавить интерактива, музыкантов. Все ради гостей. Ощущение, будто мы раскопали магнит, который тянет к себе все больше и больше классных ребят, и нам остается только удержать его.

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#алматы #бизнес #бишкек #ярмарка #городскойбизнес
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