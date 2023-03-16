Городской бизнес. Как активные горожане создают крупные мероприятия в Центральной Азии

Рассказываем, как активные жители мегаполисов Центральной Азии создают интересные мероприятия, которые меняют город и становятся символами жизни в Алматы, Бишкеке, Ташкенте и Душанбе.





Баходур Дадабаев, 25 лет, город — Душанбе, специалист в сфере коммуникаций, @dadabaevofficial



Как все началось

Мы позиционируем себя как агентство решений. Предлагаем услуги в сфере коммуникаций, организации мероприятий, автоматизации бизнеса, построении стратегии развития, медиа размещения и сопровождения бренда.

Наши мероприятия направлены на решение разных задач: расширение связей между бизнесом и людьми, развитие музыкальной культуры и медиа-рынка, создание маркетинговой ассоциации.

О проекте







Мы создаем и обслуживаем много проектов в разных сферах. Но есть несколько крупных фестивалей и мероприятий, которыми гордимся.



Music Festival — это масштабный музыкальный фестиваль на открытой площадке. Его задача — сохранить и развивать традиции музыкальной культуры, поддерживать и популяризировать творчество молодых артистов.

Digital Festival — крупнейший образовательный фестиваль в Таджикистане. Создан совместно с Мехроном Хамидовым.

Vesna Forum — это большой женский форум, который мы провели совместно с визажистом из Душанбе Zebo Vesna.

Мы стараемся проводить мероприятия минимум два раза в год. В основном наши ивенты бесплатные.

Об участниках и гостях







Наша аудитория — это молодые люди, которые ищут себя и свое призвание. А мы помогаем им в любых вопросах.



Мы хотим создавать международные фестивали и образовательные форумы, собирать большие площадки. Постоянно вдохновляемся и наблюдаем за «Национальным рекламным форумом» в России, Sensation, Ultra Music Fest, Almaty Digital, Tashkent Digital Marketing Forum, Vk Fest и другими. Они мотивируют нас на создание и развитие наших проектов.

Как проект меняет город

У нас в стране проходят Food Fest Dushanbe, Dushanbe Summer Fest, EE Camp, Megafon Life Fest, «Атлас Адрас Фест», Tajikistan Fashion Week, «Топ-50 самых стильных людей города Душанбе», «Любимая Марка Таджикистана», «Бренд года», Football Fest, музыкальные награды. Хочется, чтобы таких мероприятий было еще больше.

Мы тоже создаем хорошие и запоминающиеся события, чтобы у горожан оставались хорошие воспоминания, и они бы ждали следующих ивентов.





Чынгыз Батырбеков, 34 года, город — Ош, преподаватель международного права в АУЦА, директор международного фестиваля музыки и искусства KOLFEST, @chingiz.b





Как все началось

Я преподаю международное право в университете АУЦА. Параллельно занимаюсь своим бизнесом по организации деловых мероприятий и туров. Уже четыре года руковожу Международным фестивалем музыки и искусства KOLFEST, который проходит на берегу озера Иссык-Куль.

Проект появился в 2019 году, а в 2023 году фестиваль пройдет уже в четвертый раз. Во время KOLFEST гости получают возможность погрузиться в уникальную атмосферу, поучаствовать в разных активностях.

С самого начала у нас получилось совместить современную мировую культуру с традиционной культурой кочевников. Мы обращаемся к предкам, представляем современность и смотрим в будущее сквозь эту призму. Отсюда и наша общая концепция — представление современного NEW ETHNO.

О проекте





KOLFEST — мероприятие, которое дало отличный старт для развития и популяризации фестивальной культуры и индустрии в стране. Наш фестиваль — значимая часть в развитии не только современной культуры и искусства, но и туризма страны.

В 2022 году 60% посетителей KOLFEST были из Великобритании, Германии, США, Франции, Гонконга и даже из Австралии и Мексики. Это показывает популярность фестиваля за пределами Центральной Азии.

На фестивале посетители могут посмотреть выступления до 30 разножанровых международных музыкантов и DJ на трех разных сценах.

Во время фестиваля открывается галерея, где выставляются современные художники, скульпторы, создаются арт-инсталляции. На KOLFEST проходит множество мастер-классов: от танцев и йоги на пляже до традиционного создания предметов одежды из войлока, стрельбы из лука или медитаций. Можно посмотреть в кинотеатре порядка 10 авторских фильмов и обсудить их на дискуссии, послушать интересных международных спикеров. Еще участники купаются и занимаются спортом.

Об участниках и гостях





К нам приезжают гости, желающие испытать новый формат отдыха и получить эстетическое удовольствие от сочетания природы, музыки, искусства и интересных людей в одном месте. Это люди — трендсеттры. Часто это представители креативных профессий: блогеры, музыканты, художники, сотрудники международных организаций и посольств, международные туристы, IT-специалисты, дизайнеры, организаторы мероприятий, архитекторы, журналисты, фотографы и даже научные сотрудники.

Как проект меняет город

Наш фестиваль — это идеальная площадка для самовыражения всех творческих групп города. У нас отличный нетворкинг, люди знакомятся и находят единомышленников. Можно завязать международные связи в креативной среде. Проект помогает музыкантам и художникам из Центральной Азии показать свои таланты, познакомиться друг с другом. Фестиваль также оказывает влияние на экономическое развитие южного берега Иссык-Куля через привлечение иностранных туристов.

Андрей Куликов, 31 год, город — Ташкент, чемпион Узбекистана по бегу и призер международных первенств, @ku1ikov







Как все началось





ProRun появился в апреле 2017 года. Сначала мы работали как школа бега. А затем стали организовывать забеги, производить собственные медали, футболки, оказывать услуги электронного хронометража. Теперь мы делаем все, что нужно бегуну-любителю.

24 марта 2018 года мы организовали первый Ташкентский Международный полумарафон, в котором приняло участие 1400 человек. Сегодня количество участников увеличилось до 5500.

О проекте





Мы проводим серию парковых забегов каждый месяц на дистанции 10,5 и 1,4 километров.

Наша концепция — семейные мероприятия. Цель ивентов — привлечь к занятию бегом новую аудиторию, позволить любителям насладиться победой и создать площадку для соревнований среди равных. Мы не допускаем к участию профессиональных бегунов и членов Федерации легкой атлетики.

Помимо организации парковых забегов, мы проводим партнерские беговые мероприятия. Например, в прошлом году нам было доверено проведение Tashkent International Marathon. Мы получили World Athletics Label и лейбл Abbot World Marathon Majors. В этом году помогали в организации и производили медали финишера.

В планах на будущий год привлечь 15 000 участников.

Об участниках и гостях





К нам приходят позитивные и жизнерадостные люди. Те, кто любит получать удовольствие от бега. Горожане приходят, чтобы получить удовольствие от процесса, финишировать под биты Dj, получить эксклюзивную медаль и стать частью бегового сообщества.

Радует, что люди приходят целыми семьями. Здоровая семья — успешная страна!

Как проект меняет город

Мы приучаем к бегу целые семьи. В Узбекистане появляются новые беговые сообщества и школы бега.

Мы сотрудничаем и дружим со всеми беговыми организациями. У нас также налажено собственное производство медалей и футболок.

Азат Омарбаев, 31 год, город — Алматы, основатель @cars_kz

Как все началось

Я с детства увлекался автомобилями и в 2012 году запустил сообщество CarsKz в социальной сети «ВКонтакте». Первый ивент нашего сообщества прошел в 2012 году. Это была сходка автолюбителей.

Крупное городское мероприятие MotorFest2017, которое посетило более 10 000 человек, мы провели в 2017 году. После этого я переехал в Алматы.

О проекте





С 2021 года у страницы CarsKz появилось лицо — я сам. До этого страница развивалась как паблик. Теперь я снимаю автомобильный контент и работаю над ивентами.

Мы проводим крупные городские мероприятия, направленные на развитие культуры вождения, нетворкинг и обмен опытом. Одно из таких событий — автовыставка #MotorFest. Мероприятие собирает на одной площадке тысячи энтузиастов, любителей тюнинга и авто-экзотики.

Для гостей доступна зона отдыха, где можно отдохнуть и перекусить. Есть шоу-программа, где зрители могут познакомиться друг с другом, поучаствовать в конкурсах, посмотреть интересные эксклюзивные автомобили.

Весной 2022 года мы проводили мероприятие CarsKz & Coffee. Здесь можно увидеть лучшие автомобили города на одной площадке: спорткары, экзотические автомобили, а также легендарные автомобили из 90-ых.

Мой партнер Дархан проводит сходки #LowKzMeet, где царит атмосфера тюнинга и веселья. У нас нет четких регламентов: если у автолюбителя интересная машина, мы ему рады. Последний подобный ивент прошел на парковке «Апорта», где было представлено сотни машин.

Об участниках и гостях

Алматы — город тысячи красок и центр разных культур, в том числе авто. Здесь много автоэнтузиастов, для которых мы с Дарханом стараемся проводить лучшие автомобильные мероприятия.

Как проект меняет город





Мы объединяем единомышленников в одном месте.

Айдар Найзагарин, 42 года, город — Алматы, соорганизатор Cosmic Picnic и серии высокогорных вечеринок Elevation, @cosmicpicnic

Как все началось

Я соорганизатор лучших музыкальных мероприятий под открытым воздухом — фестиваля электронной музыки Cosmic Picnic и серии высокогорных вечеринок Elevation.

Первый Cosmic Picnic был организован в 2014 году и проходил только для узкого круга лиц. С 2021 года мы сделали его более инклюзивным и увеличили число участников со 100 до 700 человек.

Мы также организовываем дневные высокогорные вечеринки Elevation, которые последние несколько лет проходили на Талгарском перевале на склоне ГК «Шымбулак» на высоте 3200 метров. А с 2023 года они проходят на верхней точке склона ГК Oi-Qaragai несколько раз в сезон.

О проекте





Cosmic Picnic постоянно меняет место проведения. Предыдущие космики проводились как в пустынных местах, так и высокогорьях Алматинской области.

Elevation — первое и единственное музыкальное мероприятие в формате Аpres-ski в Казахстане.

Горожане могут уединиться с природой под звуки электронной музыки. Участники проживают в палатках на дикой природе. Выступают Dj и электронные музыканты. На космиках, помимо основного танцпола, есть маленькая сцена с зоной для отдыха, бары, маркет и разного рода активности: стрельба из лука, катание на электробайках, мото-дельтапланы, наблюдение ночного неба в телескоп, мастер-классы.

Об участниках и гостях





На Cosmic Picnic приходят любители электронной музыки и активного отдыха на природе, а на Elevation — любители горных лыж и сноуборда.

Наша аудитория — это позитивные, открытые и разносторонние люди, которые делают проекты известными и успешными.

Как проект меняет город

С помощью Cosmic Picnic мы создаем качественный фестивальный опыт, в какой-то мере сравнимый с такими мероприятиями, как Burning Man или Electric Forest. Elevation приобщает алматинцев к зимнему отдыху на природе и горнолыжным видам спорта.

Наши мероприятия проходят не в помещениях, а в самых красивых местах Алматинской области.