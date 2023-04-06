Городские сообщества. Как рестораторы объединяются, чтобы развивать сферу гостеприимства и защищать интересы бизнеса

Познакомились с представителями сообществ рестораторов из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана и узнали, как городские предприниматели объединяются, чтобы развивать сферу гастрономии в Центральной Азии.





Гульнара Катибаева, 49 лет, город — Алматы, общественный деятель, меценат, председатель ассоциации «Клуб Рестораторов Казахстана», @clubrestourateurs





Как все началось

Ассоциация «Клуб Рестораторов Казахстана» была оформлена в 2020 году. Но действует намного дольше.​

Еще в 2014 году мы собирали рестораторов на городские праздники о еде и сервисе. Хотели организовать рестораторов города в сообщество, которое бы поддерживало HoReCa в Алматы. И за это время мы сплотили вокруг себя множество рестораторов.

Сегодня цель​ ассоциации​ — координация предпринимательской деятельности, а также представление и защита общих интересов.

О сообществе





«Клуб Рестораторы РК» — сообщество рестораторов, знающие и поддерживающие друг друга. Мы проводим обучающие семинары, конференции, обсуждаем законопроекты с государственными органами. Проводим общегородские ивенты, участвуем в республиканских мероприятиях.

За время существования ассоциации мы также помогли большому количеству предпринимателей по решению конфликтных ситуаций, проводили огромное количество консультаций, делились контактами поставщиков, содействовали в поиске работников.

Об участниках сообщества

В ассоциацию вступают разные люди: от начинающих предпринимателей до опытных экспертов. Все они ищут знания и поддержку.



Как сообщество влияет на город

Мы за экологичный подход в бизнесе: это пищевая безопасность, «выбеливание» бизнеса перед контролирующими органами, возможность выжить новым проектам и удержаться кризисным. Именно такие вещи важны для наших сограждан и гостей страны.

Наш проект известен и успешен, потому что мы активно участвуем в жизни рестораторов.

Гульзат Раимбекова, 43 года, город — Бишкек, председатель ассоциации HoReCa Club, @gulzat_raimbekova

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Как все началось

Ассоциация HoReCa Club появилась пять лет назад. Основное направление работы — лоббирование интересов бизнеса. Сегодня в ассоциацию входит около 69 предприятий.

Все началось с мечты. Я давно мечтаю о гостевом домике. Мне нравится создавать уют и комфорт. Я люблю приглашать гостей, и мне по душе, когда они уходят домой довольные. Для этого я хотела получить экспертные знания от практиков. Знала, что журнал HоRеCа работает со всеми экспертами в сфере, с которыми мне хотелось бы пообщаться. Поэтому я устроилась менеджером в журнал. Через некоторое время соучредители решили продать журнал, и я предложила купить ОсОО. От членов Делового клуба поступило предложение объединиться, и в 2018 году появилась HoReCa Club.

О сообществе

Наша миссия — это защита интересов бизнеса в секторе HoReCa. Мы продвигаем много вопросов. Решали вопрос о повышении налоговой ставки в секторе общественного питания. Подняли вопрос по налоговому порогу в 30 миллионов сомов. Нам удалось снизить налоговые ставки для всех услуг общественного питания независимо от объемов выручки и внести изменения в статью 419, чтобы предприятия общепита оплачивали налоги по упрощенной системе.

Мы также проводим обучение персонала, организовываем форумы для рестораторов, куда приглашаем спикеров международного уровня. Мы проводим мероприятия по пищевой безопасности, рассказываем о пищевом разнообразии. Проводим Study-туры и адресную диагностику, где выявляем недостатки и болевые точки заведений.

Проводим премию HoReCa Awards и другие соревнования, чтобы популяризировать профессии линейного персонала, официанта, горничных, администраторов.

Наше сообщество — это объединение единомышленников в сфере Horeca. Наша общая цель — вывести гостеприимство в Кыргызстане на новый уровень.

Мы снимаем видеоуроки о работе посудомойщиц, кухработников и поваров. Проводим краткосрочные, адаптированные под рынок курсы для официантов.

Об участниках сообщества

К нам приходят люди, которые хотят поменять гостеприимство в Кыргызстане в лучшую сторону. Это объединяет всех нас.

Как сообщество влияет на город

Наш вклад в сообщество заключается в лоббировании интересов рынка HoReCa, что поддерживает и развивает бизнес, способствует созданию новых рабочих мест и улучшению гостеприимства. Поддерживая бизнес, мы способствуем его обучению и развитию.

Новые отели, кафе, кофейни и другие заведения открываются не без нашей помощи. Например, мы проводим конкурсы для бариста и барменов, и лучшие из них могут открыть собственные бары.

Мы стремимся обеспечить максимальную выгоду для людей, с которыми работаем. Наша главная цель — развитие бизнесменов и обучающихся слушателей, чтобы помочь им увеличить доход. Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно работаем над созданием проектов, которые будут приносить максимальную выгоду нашим клиентам.

Екатерина Гончарова, 37 лет, город — Душанбе, руководитель проекта «Обучение молодежи и их трудоустройство» в Ассоциации Рестораторов Таджикистана, @art__tajikistan

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Как все началось

Ассоциация Рестораторов Таджикистана начала свою деятельность в 2020 году.

Грандиозной целью проекта было содействие создания благоприятной среды для занятости молодежи и получения доходов в Таджикистане совместно с Европейским Союзом.



О сообществе

ART унаследовал учебные материалы и практический семинар неправительственной организации FIE для подготовки профессионалов и совместно с Европейским Союзом запустили проект «Образование молодежи и их трудоустройство». Проект на основе результатов анализа рынка труда в ресторанах планирует расширять возможности профессионального обучения для молодежи в сфере HoReCa.

На данный момент ассоциация занимается проектом по подготовке кадров в сфере общественного питания.

В проект вступают юноши и девушки от 18 до 29 лет из Душанбе и крупнейших регионов страны, заинтересованных в развитии в сфере HoReCa. Здесь они получают возможность пройти курсы по направлениям: бариста, официант, повар, кондитер.

По окончании каждого курса проект предоставляет трехнедельную практику для выпускников в ресторанах, а также последующее трудоустройство выпускников.

ART на пути к созданию самого большого членства рестораторов в Таджикистане.



Об участниках сообщества





Ассоциация состоит из руководителей и квалифицированных тренеров, которые обучались за рубежом.

Как сообщество влияет на город

ART — это возможность для тех, кто не может сидеть на месте, всегда стремится к чему-то новому или хочет развиваться в сфере HoReCa.