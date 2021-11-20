Gorillaz покажут в кинотеатрах фильм-концерт. Группа исполнит песни из альбома Song Machine

Gorillaz представят фильм Song Machine Live From Kong — это концерт, записанный в 2020 году в их лондонской штаб-квартире Kong Studios. Ленту будут крутить в кинотеатрах только 8 декабря.

Кадры с выступления будут сопровождаться комментариями фронтмена Деймона Албарна и создателя виртуальных персонажей Джейми Хьюлетта. Также там прозвучат хиты и песни из прошлогоднего альбома Song Machine, Season One: Strange Timez.

К участникам музыкального коллектива — нарисованным вокалисту 2D, басисту Мердоку Никкалсу, гитаристу Нудлу и барабанщику Расселу Хоббсу — присоединятся специальные гости, однако их имена не раскрываются.

Источник: daily.afisha.ru