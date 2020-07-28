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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Google запустит бесплатную обучающую программу для авторов подкастов
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Сегодня в 10:42

Google запустит бесплатную обучающую программу для авторов подкастов

Google вместе с общественной организацией PRX запускает обучающую программу для авторов подкастов Google Podcasts.

В рамках программы в сентябре 2020 года стартуют международный акселератор и серия бесплатных онлайн-тренингов. Наставниками проекта выступят эксперты в индустрии подкастов и выпускники программ прошлых лет.

Участники программы пройдут онлайн-тренинги по сторителлингу, саунд-дизайну и маркетинговым способам привлечения аудитории. Еще они получат оборудование, программное обеспечение и до 12 тысяч $ для развития своего подкаста.

Требования к участникам: опубликовать как минимум пять эпизодов подкаста и хорошо знать английский язык.

Подать заявку можно до 2 августа на сайте проекта. Эксперты выберут 20 кандидатов для участия в программе.

Источник: rb.ru

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#google #обучение #подкасты
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