Google запустила в России сервис Shorts — аналог TikTok внутри YouTube

У него не будет отдельного приложения, ролики появятся в ленте на YouTube и в отдельном разделе в мобильной версии.

Shorts запустили в бета-версии в России и в более чем ста странах мира: до этого он был доступен лишь отдельным пользователям, а также в США и Индии. Сервис позволяет записывать ролики длиной до минуты и размещать их в отдельном разделе внутри YouTube.

Запуск будет проходить поэтапно: у некоторых пользователей Shorts могли быть доступны какое-то время, а у всех остальных доступ появится в течение нескольких недель. Shorts появятся внутри приложения YouTube как раздел в ленте и в виде отдельной вкладки в мобильной версии.

Интерфейс во время просмотра роликов похож на TikTok и другие подобные сервисы: пользователи могут лайкнуть, дизлайкнуть, репостнуть или прокомментировать ролики, нажав на кнопки в правом нижнем углу экрана. Чтобы перейти к следующему ролику, нужно провести по экрану вверх.

YouTube обещает поддерживать авторов Shorts — для этого в компании придумали новые методы монетизации, о которых пока не рассказали. Пока Google выделила $100 млн по программе YouTube Shorts Fund, которые будут распределять между создателями коротких роликов в течение двух лет.

Источник: vc.ru