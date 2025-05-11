Google запускает AI Max — новую ИИ-настройку для поисковой рекламы

Использование AI Max повышает количество конверсий в среднем на 14 процентов без увеличения стоимости привлечения клиента. У рекламодателей, которые используют точное или фразовое совпадение ключевых слов, этот показатель может достигать 27 процентов.
Функция анализирует поведение пользователей, предугадывает намерения даже при сложных запросах и автоматически подбирает релевантные посадочные страницы. Инструмент также генерирует тексты объявлений — заголовки и описания — на основе сайта и ключевых слов рекламодателя.
AI Max уже протестировали L’Oréal и австралийская компания MyConnect. В ближайшее время функция станет доступна рекламодателям по всему миру в бета-версии.
Источник: adweek.com
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