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Google запускает AI Max — новую ИИ-настройку для поисковой рекламы
Новости Центральной Азии и мира

08.05.2025

Google запускает AI Max — новую ИИ-настройку для поисковой рекламы

Google представила обновленный набор инструментов для рекламных кампаний в поиске. Новая функция получила название AI Max и позволяет увеличивать конверсии за счет интеллектуального подбора запросов и креативов.

Использование AI Max повышает количество конверсий в среднем на 14 процентов без увеличения стоимости привлечения клиента. У рекламодателей, которые используют точное или фразовое совпадение ключевых слов, этот показатель может достигать 27 процентов.

Функция анализирует поведение пользователей, предугадывает намерения даже при сложных запросах и автоматически подбирает релевантные посадочные страницы. Инструмент также генерирует тексты объявлений — заголовки и описания — на основе сайта и ключевых слов рекламодателя.

AI Max уже протестировали L’Oréal и австралийская компания MyConnect. В ближайшее время функция станет доступна рекламодателям по всему миру в бета-версии.

Источник: adweek.com

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