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Google выпустила чипсы со вкусом соленого лимона и орехового лука. Они упакованы в коробки в виде смартфонов
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Сегодня в 10:39

Google выпустила чипсы со вкусом соленого лимона и орехового лука. Они упакованы в коробки в виде смартфонов

Google Japan представила чипсы со вкусом «новеньких смартфонов». С помощью этой кампании японское подразделение Google продвигает новые смартфоны Pixel 7 и 7 Pro.

Чипсы хранятся в коробках, напоминающих фирменные смартфоны.



Получить коробку могут жители Японии. Для этого им нужно принять участие в лотерее. Победители получат одну из двух тысяч упаковок и четырех возможных вкусов: «снежный сыр», «соленый лимон», «обсидиановый перец» и «ореховый лук».

Увидеть реальные прототипы упаковок можно будет 6 октября — на этот день Google наметила презентацию новых устройств.

Источник: srsly.ru

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