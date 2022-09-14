Google выпустила чипсы со вкусом соленого лимона и орехового лука. Они упакованы в коробки в виде смартфонов

Google Japan представила чипсы со вкусом «новеньких смартфонов». С помощью этой кампании японское подразделение Google продвигает новые смартфоны Pixel 7 и 7 Pro.

Чипсы хранятся в коробках, напоминающих фирменные смартфоны.

Получить коробку могут жители Японии. Для этого им нужно принять участие в лотерее. Победители получат одну из двух тысяч упаковок и четырех возможных вкусов: «снежный сыр», «соленый лимон», «обсидиановый перец» и «ореховый лук».

Увидеть реальные прототипы упаковок можно будет 6 октября — на этот день Google наметила презентацию новых устройств.

Источник: srsly.ru