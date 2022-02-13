Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
google-vypustil-pervuyu-versiyu-android-13-s-uluchshennoy-konfidencial-nost-yu
Google выпустил первую версию Android 13 с улучшенной конфиденциальностью
137
Главная
/
Возможности
/
Новости

Вчера в 09:23

Google выпустил первую версию Android 13 с улучшенной конфиденциальностью

В Google объявили о выпуске новой версии операционной системы Android 13 Developer Preview 1 с улучшенными интерфейсом и конфиденциальностью.

Предварительная версия Android 13 для разработчиков уже доступна для загрузки владельцам смартфонов серий Pixel.

В Android 13 лучше интерфейс, надежнее функции, связанные с конфиденциальностью. В частности, обмениваться фотографиями и видео можно с помощью приложения, которому не требуется предоставлять доступ ко всему медиаконтенту на устройстве. Смартфон Android 13 позволяет подключаться к точкам Wi-Fi без разрешения на определение местоположения.

Релиз новой версии Android 13 ожидается осенью 2022 года, а бета-версия станет доступна уже в апреле

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#google #android #обновление #pixel #новаяверсия
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Новости на 8 октября: победа велокоманды «Астана» и новые авиакомпании в Казахстане
870
Покорившую Москву и Мадрид фотовыставку представили в Астане
1796
Новости на 29 апреля: Comic Con в Казахстане и открытие ЧМ-2019 по хоккею
1197