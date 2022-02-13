Google выпустил первую версию Android 13 с улучшенной конфиденциальностью

В Google объявили о выпуске новой версии операционной системы Android 13 Developer Preview 1 с улучшенными интерфейсом и конфиденциальностью.

Предварительная версия Android 13 для разработчиков уже доступна для загрузки владельцам смартфонов серий Pixel.

В Android 13 лучше интерфейс, надежнее функции, связанные с конфиденциальностью. В частности, обмениваться фотографиями и видео можно с помощью приложения, которому не требуется предоставлять доступ ко всему медиаконтенту на устройстве. Смартфон Android 13 позволяет подключаться к точкам Wi-Fi без разрешения на определение местоположения.

Релиз новой версии Android 13 ожидается осенью 2022 года, а бета-версия станет доступна уже в апреле

Источник: rb.ru