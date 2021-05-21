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Google создаст коммерческий квантовый компьютер
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Сегодня в 10:41

Google создаст коммерческий квантовый компьютер

Google объявила о планах создать квантовые компьютеры для коммерческого использования и начать их продажу к 2029 году. Для реализации проекта компания открыла новый кампус в Калифорнии.

Подобных предложений на мировом рынке вычислительных технологий, пока нет. К слову, Google уже предлагает своим клиентам мощности квантового компьютера в формате эксперимента.

Компания планирует инвестировать в проект несколько миллиардов долларов.

Появление коммерческого квантового компьютера позволит бизнесу решать задачи в миллионы раз быстрее, чем это происходит на мощностях рядовых компьютеров.

Источник: rb.ru

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#бизнес #технологии #google
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