Google создаст коммерческий квантовый компьютер

Google объявила о планах создать квантовые компьютеры для коммерческого использования и начать их продажу к 2029 году. Для реализации проекта компания открыла новый кампус в Калифорнии.

Подобных предложений на мировом рынке вычислительных технологий, пока нет. К слову, Google уже предлагает своим клиентам мощности квантового компьютера в формате эксперимента.

Компания планирует инвестировать в проект несколько миллиардов долларов.

Появление коммерческого квантового компьютера позволит бизнесу решать задачи в миллионы раз быстрее, чем это происходит на мощностях рядовых компьютеров.

Источник: rb.ru