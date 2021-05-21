Google создаст коммерческий квантовый компьютер

Google объявила о планах создать квантовые компьютеры для коммерческого использования и начать их продажу к 2029 году. Для реализации проекта компания открыла новый кампус в Калифорнии.
Подобных предложений на мировом рынке вычислительных технологий, пока нет. К слову, Google уже предлагает своим клиентам мощности квантового компьютера в формате эксперимента.
Компания планирует инвестировать в проект несколько миллиардов долларов.
Появление коммерческого квантового компьютера позволит бизнесу решать задачи в миллионы раз быстрее, чем это происходит на мощностях рядовых компьютеров.
Источник: rb.ru