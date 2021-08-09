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Google создаст кампус для исследований в Кремниевой долине
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Сегодня в 10:24

Google создаст кампус для исследований в Кремниевой долине

Google работает над проектом нового кампуса в Кремниевой долине для отделения исследований и разработок.

Google начала планировать создание площадки в 2018 году. За последние 3 года компания потратила больше 389 миллионов долларов на преобразование участка земли к северу от Сан-Хосе, Калифорния. На этом месте Google планирует открыть новый офисный кампус, который будет включать в себя пространство для исследований и разработок оборудования.

Google назвал офисный парк Midpoint. Кампус будет включать пять офисов и три промышленных здания, соединенных вместе дорогами и пешеходными мостами.

20% здания предназначено для офисного пространства, 80% — для производства, хранения, распределения и других целей.

Создание нового пространства происходит на фоне роста интереса компании к аппаратному обеспечению. Этим направлением руководит исполнительный директор Рик Остерлох, курирующий такие устройства и услуги как линейку продуктов для умного дома Nest, умные колонки Google Home, флагманский смартфон Pixel и ноутбуки PixelBook.

Источник: rb.ru

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