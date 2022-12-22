Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
google-razrabotal-instrument-dlya-rasshifrovki-plohogo-pocherka-vrachey
Google разработал инструмент для расшифровки плохого почерка врачей
144
Главная
/
Возможности
/
Новости

Вчера в 10:34

Google разработал инструмент для расшифровки плохого почерка врачей

Google создал прототип функции расшифровки почерка врачей. Технология была представлена на ежегодной конференции Google for India, на которой демонстрируют новые разработки.

Функция расшифровки появится в приложении Google Lens. Чтобы расшифровать почерк врача, нужно сфотографировать рецепт или загрузить ранее сделанное фото. После обработки снимка технология находит и выделяет в тексте названия лекарств.

Новая функция будет использоваться в качестве вспомогательного инструмента: последнее слово по расшифровке непонятного почерка остается за фармацевтом.

Источник: incrussia.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #рецепт #врачи #google #нейросеть
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Михаил Литвин вышел в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике в помещении
760
Новости на 29 декабря: «Танцы» на ТНТ в Астане и бесплатные музеи в Москве
1747
Современная живопись Узбекистана представлена на выставке в Астане
1429
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.