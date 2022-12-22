Google разработал инструмент для расшифровки плохого почерка врачей

Google создал прототип функции расшифровки почерка врачей. Технология была представлена на ежегодной конференции Google for India, на которой демонстрируют новые разработки.

Функция расшифровки появится в приложении Google Lens. Чтобы расшифровать почерк врача, нужно сфотографировать рецепт или загрузить ранее сделанное фото. После обработки снимка технология находит и выделяет в тексте названия лекарств.

Новая функция будет использоваться в качестве вспомогательного инструмента: последнее слово по расшифровке непонятного почерка остается за фармацевтом.

Источник: incrussia.ru