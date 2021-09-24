Google провел успешные испытания передачи данных с помощью световых лучей

Протяженность луча составила в 20 км, при помощи этой технологии можно заменить оптоволоконные сети.
Проект получил название Taara. В научно-исследовательском подразделении компании Alphabet X считают, что в местах со сложным рельефом установка обычных вышек может оказаться дороже и сложнее, поэтому они разрабатывают технологию на основе передачи данных с помощью светового луча. Тест прошел между двумя городами: Браззавилем — столица Республики Конго и Киншасой, столицей Демократической Республики Конго. Они разделены рекой, ширина русла которой достигает 4 км. Лучи при этом практически невидимы.
Alphabet отмечает, что сеть Taara за 20 дней передала при помощи луча 700 ТБ данных
Уже сейчас Taara может передавать до 20 Гбит/сек. Компания не заметила сильных перебоев, когда сигналу мешал туман, легкий дождь, птицы или обезьяны.
Источник: incrussia.ru