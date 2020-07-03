Google приобрела платформу для бизнес-аналитики Looker за 2,6 миллиарда $

Покупка Looker, которая производит программное обеспечение для бизнес-анализа, является для Google крупнейшей сделкой за много лет наряду с запланированным приобретением компании Fitbit Inc., специализирующейся на производстве фитнес-браслетов.
Сделка с Looker основывается на уже существующем партнерстве двух компаний, которые совместно обслуживают более 350 клиентов, в числе которых Buzzfeed, Hearst, King, Sunrun, WPP Essence и Yahoo!.
Акции Alphabet, холдинговой компании Google, дорожают на предварительных торгах в пятницу на 0,5%.
Источник: kapital.kz