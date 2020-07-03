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Google приобрела платформу для бизнес-аналитики Looker за 2,6 миллиарда $
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Сегодня в 10:07

Google приобрела платформу для бизнес-аналитики Looker за 2,6 миллиарда $

Американская Google закрыла сделку по покупке платформы для бизнес-аналитики Looker Data Sciences за 2,6 миллиарда долларов, получив одобрение британских регуляторов в сфере конкуренции.

Покупка Looker, которая производит программное обеспечение для бизнес-анализа, является для Google крупнейшей сделкой за много лет наряду с запланированным приобретением компании Fitbit Inc., специализирующейся на производстве фитнес-браслетов.

Сделка с Looker основывается на уже существующем партнерстве двух компаний, которые совместно обслуживают более 350 клиентов, в числе которых Buzzfeed, Hearst, King, Sunrun, WPP Essence и Yahoo!.

Акции Alphabet, холдинговой компании Google, дорожают на предварительных торгах в пятницу на 0,5%.

Источник: kapital.kz

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#бизнес #google #looker
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