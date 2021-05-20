Google представил Android 12

Google представила новую версию операционной системы Android. Бета-версия ОС уже доступна на некоторых смартфонах.

Самые масштабные изменения коснутся дизайна интерфейса.

«Android 12 включает в себя самое большое изменение дизайна в истории Android. Мы переосмыслили весь наш предыдущий опыт, от цветов до форм, света и движения. В результате Android 12 стал более выразительным, динамичным и индивидуальным, чем когда-либо прежде», — отметили в Google.

Пользователи Android 12 смогут полностью персонализировать свой телефон с помощью настраиваемой цветовой палитры и обновленных виджетов. При этом система сможет сама настроить палитру с учетом сочетаемости цветов.

Также в Google сообщили об оптимизации работы ОС: по словам корпорации, устройства на Android 12 смогут работать быстрее и дольше. Этого удалось достичь за счет сокращения времени работы ЦП с основными службами системы на 22%, также на 15% было уменьшено время использования системным сервером «больших» ядер.

Еще одно нововведение — отдельная панель, содержащая параметры разрешений для приложений. Также с ее помощью можно будет узнать, какое приложение использует определенные функции смартфона в настоящий момент.

Источник: rb.ru