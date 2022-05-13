Google показала прототип способных переводить чужую речь AR-очков

Компания Google провела мероприятие с участием разработчиков Google I/O, в ходе которого представила ряд своих технических новинок. Одним из устройств стал прототип специальных AR-очков, которые позволят обладателю гаджета в режиме дополненной реальности получать переведенный на другой язык текст.

На презентации разработчики Google продемонстрировали работу AR-очков. Пользователь устройства, надевая очки, видит переведенное на другой язык обращение своего собеседника в правом углу экрана.

Помимо этого, Google в ходе мероприятия показал свои флагманские смартфоны Pixel 7 и 7 Pro, TWS-наушники Pixel Buds Pro, смарт-часы Pixel Watch, а также смартфон Pixel 6A и планшет Pixel Tablet, который должен выйти в 2023 году.

Источник: kanobu.ru



