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Google показала нейросеть, создающую музыку по текстовому описанию
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Вчера в 11:36

Google показала нейросеть, создающую музыку по текстовому описанию

Разработчики Google представили нейросеть MusicLM, генерирующую музыку из текстовых описаний.

MusicLM превосходит предыдущие системы как по качеству звука, так и по соответствию текстовому описанию.

Нейросеть обучена на 280 тысяч часах музыки. Она создает мелодии на частоте 24 кГц.

Авторы обнаружили, что 1% сгенерированной музыки напрямую повторяет мелодии из набора для обучения, поэтому сделать MusicLM доступной для всех не получится — чтобы избежать возможных проблем с авторскими правами.

Источник: daily.afisha.ru

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