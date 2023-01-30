Google показала нейросеть, создающую музыку по текстовому описанию

Разработчики Google представили нейросеть MusicLM, генерирующую музыку из текстовых описаний.

MusicLM превосходит предыдущие системы как по качеству звука, так и по соответствию текстовому описанию.

Нейросеть обучена на 280 тысяч часах музыки. Она создает мелодии на частоте 24 кГц.

Авторы обнаружили, что 1% сгенерированной музыки напрямую повторяет мелодии из набора для обучения, поэтому сделать MusicLM доступной для всех не получится — чтобы избежать возможных проблем с авторскими правами.

Источник: daily.afisha.ru