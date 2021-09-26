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Google планирует запустить поиск по видео из TikTok и Instagram
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Сегодня в 08:57

Google планирует запустить поиск по видео из TikTok и Instagram

Руководство Google ведет переговоры с Facebook и ByteDance об опубликованных видео в Instagram и TikTok. Компания намерена запустить поиск по роликам из этих сервисов.

Google планирует получить данные, которые позволили бы добавлять и сортировать видео в ее поисковике.

Источник: rb.ru

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