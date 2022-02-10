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Google открыл набор на новый поток своего бизнес-акселератора
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Сегодня в 09:19

Google открыл набор на новый поток своего бизнес-акселератора

Программа Google Growth Lab начнется 12 апреля. Впервые в отборе стартапов будут участвовать партнеры акселератора — представители фондов и инвесторы. Некоторые из них продолжат работу с участниками в течение всей программы. Подать заявку можно до 13 марта.

Стать участниками Google Growth Lab могут стартапы с готовым продуктом, гибким бюджетом и клиентами, развивающие бизнес в digital-среде, показывающие кратный рост выручки и находящиеся на стадии масштабирования.

Программа рассчитана на три месяца и включает в себя тематические занятия и индивидуальные консультации с менторами. Среди них — профильные специалисты Google, отраслевые эксперты и венчурные инвесторы. Обучение проходит онлайн и занимает от четырех до семи часов в неделю.

В начале программы стартапы поставят себе цели по развитию бизнеса на следующие три месяца. За каждым стартапом будет закреплен наставник, который поможет подобрать менторов под поставленные задачи.

Источник: incrussia.ru

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